انتهت في الدوري المصري - الزمالك (2)-(2) طلائع الجيش.. نقطة لكل فريق

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2024 - 19:56

كتب : FilGoal

ناصر منسي - الزمالك ضد طلائع الجيش

يقدم لكم filgoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك أمام طلائع الجيش بمسابقة الدوري المصري.

ويلعب الزمالك ضد طلائع الجيش، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري.

لمتابعة مباراة الزمالك أمام طلائع الجيش دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

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نهاية المباراة

ق 55: جوووول جودين شيكا والتعادل للجيش بعد متابعة رائعة للكرة المرتدة من القائم

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45+5 تسديدة يسارية أكثر من رائعة عن طريق حسام أشرف من على حدود منطقة الجزاء سكنت الشباك في أقصى الزاوية اليسرى العلوية للمرمى.

ق43 هجمة منظمة من لاعبي الزمالك بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها محمد شحاتة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ق34 جوووول الأول جودين شيكا يسجل الهدف الأول

ق28 عرضية خطيرة داخل منطقة جزاء الزمالك ولكن تمر بدون متابع يسكنها الشباك

ق20 ناصر منسي يهدر فرصة تسجيل هدف محقق بعدما وضع الكرة أعلى مرمى طلائع الجيش

ق17 تسديدة صاروخية من أحمد سيد زيزو على الطائر تمر أعلى مرمى طلائع الجيش بقليل

ق2 تسديدة قوية من حسام أشرف تمر أعلى مرمى طلائع الجيش بقليل

انطلاق المباراة

الزمالك طلائع الجيش
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