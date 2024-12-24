كأس الخليج - الشهراني يزيد متاعب السعودية أمام اليمن

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2024 - 19:51

كتب : FilGoal

ياسر الشهراني - منتخب السعودية

زاد ياسر الشهراني من متاعب هيرفي رينار مدرب منتخب السعودية قبل خوض مواجهة اليمن.

ويلعب منتخب السعودية ضد اليمن غدا الأربعاء ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الخليج.

وأعلن المنتخب السعودي غياب الشهراني عن المران الختامي لمواجهة اليمن ليخرج من حسابات رينار.

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ولم يشارك الشهراني في الحصة التدريبية أثر الإصابة التي تعرض لها في الركبة خلال مواجهة البحرين.

وتضم المجموعة الثانية من كاس الخليج كل من: السعودية والعراق والبحرين واليمن.

ويتصدر منتخب البحرين ترتيب المجموعة الثانية متساويا مع العراق برصيد 3 نقاط.

فيما ياتي المنتخبين السعودي واليمني في المركزين الثالث والرابع بدون نقاط قبل خوض منافسات الجولة الثانية.

ياسر الشهراني منتخب السعودية كأس الخليج
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