محمد إسماعيل: تنتظرنا مواجهة صعبة ضد الأهلي.. ولا أعاني من الضغوط لتدريب إنبي

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2024 - 19:39

كتب : FilGoal

محمد إسماعيل مدرب إنبي

يرى محمد إسماعيل المدير الفني لـ إنبي أن مواجهة فريقه المقبلة ضد الأهلي في الدوري ستكون صعبة للغاية.

وتعادل إنبي سلبيا مع زد في الجولة السادسة من الدوري المصري في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة.

وقال محمد إسماعيل عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "المباراة المقبلة لنا ضد الأهلي وهي مواجهة صعبة خاصة أن الأحمر قادم من فوز كبير على شباب بلوزداد 6-1".

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وأضاف "لا أعاني من أي ضغوط في إنبي ولن أرحل إذا لم أحقق نتائج جيدة، أنا هنا لتنفيذ فكرة واستراتيجية مجلس الإدارة وقد أرحل عندما أنفذ ما جئت من أجله".

وواصل "نحاول تطوير الفريق وتنفيذ خططنا ورؤية الإدارة".

وأتم تصريحاته "ما يميز المباريات الكبيرة أننا لا نحتاج لتحفيز اللاعبين، فقط نضع الخطة وكل لاعب يخرج ما لديه لأن هذه المواجهات هي التي تظهر النجوم".

وكان محمد إسماعيل تولى تدريب إنبي خلفا لـ سيد ياسين.

ويحتل إنبي المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 5 نقاط.

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