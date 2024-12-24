تقرير تركي: فنربخشة يمهد طريق أهلي جدة للتخلص من فيرمينو

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2024 - 19:17

كتب : FilGoal

روبرتو فيرمينو - أهلي جدة

يسعى أهلي جدة للتخلص من البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم الفريق السعودي بسبب تراجع مستواه.

ويقضي فيرمينو موسمه الثاني مع أهلي جدة قادما من ليفربول في صفقة انتقال حر.

وبحسب صحيفة الصباح التركية، فإن فنربخشة يرغب في التعاقد مع فيرمينو خلال فترة الانتقالات الشتوية.

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وأوضحت التقارير أن رغبة فنربخشة في التعاقد مع فيرمينو جاءت بعد موافقة جوزيه مورينيو مدرب الفريق على ضم لاعب ليفربول السابق.

فنربخشة يضم بين صفوفه المهاجم المغربي يوسف النصيري القريب من الانتقال للنصر السعودي في انتظار إتمام الاتفاق بشكل رسمي.

ويرغب النصر في ضم النصيري على سبيل الإعارة، فيما يرغب اللاعب المغربي في الانتقال بشكل دائم في انتظار إتمام الاتفاق.

صحيفة الرياضية السعودية، ذكرت في وقت سابق أن ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة يرغب في رحيل فيرمينو والتعاقد مع لاعب أجنبي آخر.

وأضاف التقرير أن المدرب الألماني يتطلع إلى ضم جناح أيسر بدلا من فيرمينو.

وتسعى إدارة أهلي جدة إلى إبرام صفقة واحدة فقط خلال فترة الانتقالات الشتوية، مخصصة لمركز الجناح الأيسر.

ومن المتوقع أن تنطلق المفاوضات مع الأسماء المرشحة في الأيام المقبلة.

يذكر أن المهاجم البرازيلي انضم إلى أهلي جدة الصيف قبل الماضي قادما من ليفربول الإنجليزي.

وخاض مع أهلي جدة 53 مباراة سجل خلالها 15 هدفا، وصنع 10.

فيرمينو أهلي جدة
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