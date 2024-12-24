الـ 13 في الدوري.. زد يتعادل مع إنبي بدون أهداف

تعادل زد مع إنبي بدون أهداف في مباراة أٌيمت على استاد القاهرة بالجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

المباراة كانت هي الـ 13 التي تنتهي بتعادل سلبي منذ بداية الدوري في الموسم الحالي.

التعادل رفع رصيد زد للنقطة التاسعة في المركز الثالث بجدول الترتيب وبفارق نقطتين عن المصري صاحب الصدارة، بينما ارتفع رصيد إنبي للنقطة الخامسة في المركز 14.

الربع الساعة الأولى من المباراة كانت مثيرة وشهدت عدة فرص خطيرة لكلال الفريقين.

وبعد أول 15 دقيقة تحلت المباراة بهدوء أكثر ولم تشهد أي فرص حتى نهاية الشوط.

الشوط الثاني أيضا لم يشهد الكثير من الفرص مع وجود سيطرة أكبر نسبيا من قبل زد.

وشهدت الدقيقة الأخيرة من المباراة إصابة أحمد كالوشا لاعب إنبي وخروجه قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة.

وسيلعب إنبي مباراته المقبلة ضد الأهلي يوم الإثنين 30 ديسبمر، بينما يلتقي زد مع بتروجت بنفس اليوم.