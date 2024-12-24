كأس الخليج - عمان تقلب الطاولة على قطر وتحقق الفوز الأول

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2024 - 18:53

كتب : FilGoal

عصام الصبحي لاعب عمان

حقق المنتخب العماني الفوز على حساب قطر بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى من خليجي 26 المقام في الكويت.

ورغم تقدم المعز علي مهاجم قطر في الدقيقة الثانية من بداية المباراة، إلا أن عصام الصبحي نجح في إدراك التعادل لعمان في الدقيقة 20.

وفي الشوط الثاني أضاف عصام الصبحي الهدف الثاني في الدقيقة 52، ليفوز عمان بأول مباراة له في كأس الخليج.

أخبار متعلقة:
كأس الخليج - رينار: أتفهم خيبة أمل السعوديين.. ولكن عليهم عدم الاستسلام كأس الخليج – البحرين تنتصر على السعودية في مباراة درامية كأس الخليج – أيمن حسين يقود العراق للفوز على اليمن

وحاول المنتخب القطري إدراك التعادل وأتيحت له العديد من الفرص أبرزها من خلال عبد الرحمن مصطفى في الدقيقة 87 والتي ارتدت من القائم الأيمن.

وتصدر منتخب عمان المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، فيما توقف رصيد منتخب قطر عند نقطة وحيدة.

ويلتقي المنتخب الإماراتي أمام الكويت في الجولة الثانية في وقت لاحق اليوم، ولكل منهما نقطة وحيدة.

وتعادل المنتخب العماني في الجولة الأولى أمام الكويت 1-1، وبذات النتيجة تعادل منتخبا قطر والإمارات.

كأس الخليج خليجي 26 قطر عمان
نرشح لكم
كأس الخليج - الشهراني يزيد متاعب السعودية أمام اليمن كأس الخليج - رينار: أتفهم خيبة أمل السعوديين.. ولكن عليهم عدم الاستسلام مصدر من الأهلي لـ في الجول: المفاوضات جارية بشأن بونجاح.. والشمال القطري يرفض تركه لهذا السبب نادي الشمال يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي مع بونجاح رينار: أتحمل مسؤولية الخسارة أمام البحرين ظروف عائلية.. مدير السويحلي يكشف سبب فسخ عقد محمود علاء خبر في الجول - محمود علاء يفسخ تعاقده مع السويحلي الليبي كأس الخليج – البحرين تنتصر على السعودية في مباراة درامية
أخر الأخبار
قائمة بيراميدز - أوباما وماييلي في الهجوم.. وغياب رمضان صبحي وبوبو 16 دقيقة | الكرة المصرية
لتعويض غياب ساكا.. فوتبول إنسايدر: أرسنال يستعد لتقديم عرض كبير لضم قدوس 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري المصري - الزمالك (0)-(0) طلائع الجيش.. منسي يهدر الأول 32 دقيقة | الكرة المصرية
كأس الخليج - الشهراني يزيد متاعب السعودية أمام اليمن 37 دقيقة | الوطن العربي
محمد إسماعيل: تنتظرنا مواجهة صعبة ضد الأهلي.. ولا أعاني من الضغوط لتدريب إنبي 49 دقيقة | الدوري المصري
أدار مباراة لمصر.. الصومالي أرتان حكما لمواجهة بلوزداد والأهلي في دوري الأبطال 50 دقيقة | الكرة الإفريقية
تقرير تركي: فنربخشة يمهد طريق أهلي جدة للتخلص من فيرمينو ساعة | الكرة الأوروبية
الـ 13 في الدوري.. زد يتعادل مع إنبي بدون أهداف ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يوضح حقيقة إصابة عمر كمال في بيان رسمي 2 الشرق الأوسط: الفتح يحسم أولى صفقاته الشتوية مقابل 6 ملايين يورو سنويا 3 الأول في تاريخ الدوري الإنجليزي.. رقم قياسي جديد لـ صلاح قبل أعياد الميلاد 4 بيسيرو: الأهلي لديه حظوظ للتأهل في كأس العالم.. وأعدكم بقدومي إلى القاهرة بمفاجأة