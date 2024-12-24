مروة عيد: مسؤولو اتحاد اليد لم يطمحوا لتأهلنا إلى كأس العالم.. وما يحدث مع عبد المنعم طبيعي

كشفت مروة عيد عبد الملك لاعبة منتخب مصر وفريق نيس لسيدات كرة اليد عن كواليس ترجمتها للمؤتمر الصحفي لمحمد عبد المنعم عند تقديمه كلاعب جديد للفريق.

وشاركت مروة في تأهل مصر لكأس العالم للسيدات لأول مرة في التاريخ.

وقالت مروة في حوار مع FilGoal.com: "مع فريقي كنت أشعر بالاستفزاز عندما أرى لاعبات من دول أقل من مستوانا في كرة اليد ولكن يحظوا باهتمام كبير ويشاركن في كأس العالم مثل السنغال التي تأهلت مرتين رغم تواضع مستواهم".

وواصل "المسؤولون لم يصدقوا قدرتنا على تحقيق شيء في بطولة إفريقيا وأحد أعضاء مجلس إدارة اتحاد اليد طلب منا قبل السفر أن نحاول فقط الحفاظ على المركز الثامن أو محاولة تحسينه للمركز السابع وهذا أشعرني بالضيق لأنني كنت أنتظر رسالة تحفيز ولكنني استغللت الأمر كنقطة إيجابية وحافز وتحدثت مع اللاعبات حول ضرورة إثبات العكس، وفي النهاية عند عودتنا استقبلنا الاتحاد بالكامل إلا ذلك المسؤول".

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وأكملت "مشاركتي في كأس العالم كان حلم حياتي منذ كان عمري 14 عاما ولذلك تحاملت على الإصابة في ظهري بمباراة الكونغو وكان لابد أن أخاطر من أجل تحقيق حلمي".

وكشفت "في مباراة الكونغو سجلنا بآخر 3 ثواني بعد إنقاذ حارسة مرمانا لهجمة قبلها لنتأهل إلى كأس العالم ولم أشعر بألم ظهري وركضت الملعب كله من السعادة وكان ذلك أسعد يوم في حياتي".

وأضافت "في بداية تجربتي الاحترافية بألمانيا عام 2005 لم أتمكن من الاستمرار وعدت بسبب عدم التأقلم ولكنني ندمت على ذلك الأمر لأنه أثر على مسيرتي والتأقلم واللغة هي أكثر ما يشكل الفارق في الاحتراف وأنا ربنا أكرمي بعائلة تونسية تعيش في فرنسا خلال تجربتي الثانية ساعدتني كثيرا لأنهم كانوا يتحدثون الفرنسية، وتعلمت اللغة بعد 3 أو 4 سنوات مع الممارسة وأنصح أي شخص يخوض تجربة الاحتراف أن يتعلم لغة البلد".

وعن ترجمة المؤتمر الصحفي لمحمد عبد المنعم مع نيس قال: "لم أخطط لذلك الأمر على الإطلاق وشعرت بالتوتر بعد طلبهم والمكان الذي يتدرب فيه لاعبي كرة القدم رائع وحاولت أن أجعل عبد المنعم يشعر بالاطمئنان والحمد لله مر الأمر بشكل جيد".

وأتمت "أتواصل مع عبد المنعم باستمرار وهو بمثابة أخي ومن الطبيعي أن يكون غير متأقلم في بداية المشوار والناس هناك تتفهم ذلك الأمر ويعلمون أن هذا منطقي وهو كان يسير بشكل جيد قبل تعرضه للإصابة وأنا أثق في عودته وتقديم أداء جيد".

وانضم عبد المنعم لنيس في بداية الموسم الحالي قادما من الأهلي.