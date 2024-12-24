تقرير مغربي: الرجاء تواصل مع طارق مصطفى لتولي تدريبه

تواصل نادي الرجاء المغربي مع طارق مصطفى مدرب البنك الأهلي لبحث إمكانية تولي تدريبه.

وأعلن الرجاء منذ أيام فسخ تعاقده مع المدرب البرتغالي ريكاردو سابينتو.

وبحسب موقع لو سبورت 360 المغربي، فإن إدارة الرجاء تواصلت مع عدد من المدربين لاختيار المدرب الجديد خلفا للبرتغالي ريكاردو سابينتو.

وأوضحت التقارير أن الرجاء تواصل مع كل من: طارق مصطفى وباتريس بوميل وميجيل جاموندي ونصر الدين النابي ومحمد فاخر وجوزيف زينباور لاختيار المدير الفني الجديد.

ورحل سابينتو عن تدريب الرجاء بعد شهرين فقط من توليه المهمة بسبب تراجع النتائج.

وقاد سابينتو الرجاء خلال 10 مباريات خسر 3 وتعادل في 6 مباريات وحقق فوزا وحيدا.

طارق مصطفى يملك خبرة جيدة بالدوري المغربي وسبق له تدريب أندية الدفاع الحسني الجديدي وسريع واد زم وأولمبيك أسفي.

ومع البنك الأهلي خاض طارق مصطفى 39 مباراة، فاز في 12 مباراة وتعادل في مثلهم وخسر 15 مباراة.

ويلعب الرجاء المغربي ضمن المجموعةالثانية من دوري أبطال إفريقيا رفقة صنداونز والجيش الملكي ومانياما أنيون.