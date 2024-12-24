كأس الخليج - رينار: أتفهم خيبة أمل السعوديين.. ولكن عليهم عدم الاستسلام

يتفهم الفرنسي هيرفي رينار مدرب منتخب السعودية خيبة أمل جماهير الأخضر السعودي بعد الخسارة من البحرين.

ويلعب المنتخب السعودي ضد نظيره اليمني غدا الأربعاء ضمن الجولة الثانية من كأس الخليج بعد الخسارة 3-2 أمام البحرين بالجولة الأولى.

وقال رينار في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة اليمن: "أتفهم خيبة أمل الجماهير السعودية بعد الخسارة أمام البحرين. رسالتي إلى جمهور السعودية أنه يجب عليهم عدم الاستسلام، نحن نتفهم خيبة أملهم بعد مباراة البحرين ونعمل بشكل كبير لمحاولة تصحيح الوضع".

وأضاف "أملك في خط الهجوم عبد الله رديف، وسالم الدوسري، وكلاهما قادر على التسجيل، وتعويض غياب البريكان والشهري".

وشدد "قلت للاعبين في المنتخب ليس لديكم عدد الأجانب الموجودين معكم في الأندية، يجب عليكم استشعار مسؤولية تمثيلكم الأخضر".

وأتم المدرب الفرنسي "نحنا لعبنا مباراة واحدة فقط ومرحلة المجموعات عبارة عن 3 مباريات، والأهم هو وجودنا في المركزين الأول أو الثاني بالنهاية".

ويتصدر منتخب البحرين ترتيب المجموعة الثانية في كأس الخليج متساويا مع العراق برصيد 3 نقاط.

فيما ياتي المنتخبين السعودي واليمني في المركزين الثالث والرابع بدون نقاط قبل خوض منافسات الجولة الثانية.