مصدر من الأهلي لـ في الجول: لا نمانع إعارة رضا سليم بشرط.. وهذا موقف حمزة علاء

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2024 - 17:58

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - شباب بلوزداد - رضا سليم

لا يمانع الأهلي فكرة رحيل لاعبه المغربي رضا سليم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة على سبيل الإعارة.

رضا سليم

النادي : الأهلي

حمزة علاء

النادي : الأهلي

الأهلي

وكشف مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "الأهلي لا يمانع رحيل رضا سليم ولكن للإعارة لمدة 6 شهور دون أن يساهم النادي في راتبه".

وأضاف "الأهلي منفتح على كل العروض واللاعب لم يحسم موقفه وأولويته هي اللعب باستمرار مع الحصول على نفس راتبه في الأهلي، ووكيله يبحث عن عرض خليجي له لإرضاء كافة الأطراف".

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وفيما يخص حمزة علاء حارس الأهلي أوضح المصدر: "لم يصل أي عرض رسمي لضم حمزة علاء، وفي حالة وصول عروض سيتم دراستها جيدا والموافقة على رحيل الحارس من دمها ستكون وفقا لاحتياجات الفريق".

أوضحت جريدة المنتخب المغربية أن نادي الوداد المغربي طلب استعارة رضا سليم وبيرسي تاو من الأهلي.

وأضاف التقرير أن إدارة الأهلي وافقت مبدئيا، على إعارة كل من المغربي رضا سليم والجنوب إفريقي بيرسي تاو لما تبقى من الموسم الحالي.

وذكر التقرير أن إدارة الأهلي لا تمانع المواففقة إلا بشرطين، أولهما التفاوض بشكل مباشر بين رضا سليم والوداد على الراتب الشهري والحوافز.

والشرط الثاني ألا تتجاوز فترة الإعارة ما تبقى من الموسم، أي عودة اللاعب لصفوف الأهلي مع نهاية كأس العالم للأندية التي سيشارك الوداد فيها الصيف القادم بالولايات المتحدة.

الشهر الماضي، نفى رضا سليم ما تردد عن رغبته في الرحيل عن الفريق.

وقتها قال سليم في تصريحاته لقناة الأهلي: "ليس صحيحا أني أريد الرحيل، بل أريد الاستمرار مع الفريق والمشاركة بصورة دائمة".

وانضم رضا سليم لصفوف الأهلي بداية الموسم الماضي قادما من الجيش الملكي المغربي.

الأهلي حمزة علاء رضا سليم
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