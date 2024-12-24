الكونفدرالية - الثانية للفرق المصرية.. الجزائري لحلو بن إبراهيم حكما لـ الزمالك والمصري

أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم "كاف" مسؤولي الزمالك بطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الفريق أمام المصري البورسعيدي في الكونفدرالية.

ويلعب الزمالك أمام المصري يوم 5 يناير المقبل في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويتكون طاقم التحكيم من، الجزائري لحلو بن إبراهيم حكما للساحة ويعاونه كل من، الجزائري حمزة بوزيت والتونسي يوسف جامي مساعدين و الجزائري يوسف جموح حكما رابعا.

واختار كاف الليبي جمال سالم مراقبا عاما على المباراة، في حين يراقب الحكام جيروم افونج نزولو من الجابون، والمنسق العام محمد زيزون من المغرب.

وسبق وأدار لحلو بن إبراهيم مباراة واحدة للفرق والمنتخبات المصرية وكانت للأهلي ضد الهلال السوداني في مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2019-2020، وفاز الأهلي 2-1.

ويحل الزمالك ضيفاً على فريق المصري البورسعيدي في السادسة مساء يوم الأحد الموافق 5 يناير المقبل باستاد الجيش ببرج العرب.

ويحتل الزمالك صدارة مجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 7 نقاط بعدما فاز على بلاك بولز في الجولة الأولى وتعادل مع إنيمبا النيجيري خارج الديار في الجولة الثانية، قبل أن يفوز على المصري في الجولة الثالثة.

فيما يأتي المصري في المركز الثاني برصيد 4 نقاط بعد الفوز على إنييمبا بالجولة الأولى والتعادل مع بلاك بولز بالجولة الثانية والخسارة ضد الزمالك بالجولة الثالثة.