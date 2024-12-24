مصدر من الأهلي لـ في الجول: المفاوضات جارية بشأن بونجاح.. والشمال القطري يرفض تركه لهذا السبب

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2024 - 17:33

كتب : أحمد الخولي

بغداد بونجاح

لا تزال المفاوضات بين النادي الأهلي ونظيره الشمال القطري جارية بشأن بغداد بونجاح مهاجم منتخب الجزائر.

وكشف مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "الأهلي يسعى لضم بونجاح في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لكن نادي الشمال القطري يرفض التفريط فيه بمنتصف الموسم".

وأضاف "المفاوضات لا تزال جارية بين الأهلي والشمال نظرا لرغبة الأحمر في التعاقد مع الهداف الجزائري".

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وأكمل "خاصة أن كولر يرفض الصفقات المحلية ويرغب في ضم محترفين أجانب لإضافة جودة مختلفة للفريق".

وواصل "في حالة إقناع نادي الشمال بترك اللاعب في يناير، سيتفاوض الأهلي مع بونجاح على راتبه الشخصي".

وأتم تصريحاته "الرؤية الفنية هي أن الأهلي يحتاج لجهود بونجاح في يناير بسبب مشاركة الفريق في دوري أبطال إفريقيا، وأن الانتظار لنهاية الموسم ليس مناسبا".

وكشفت صحيفة العرب القطرية وفقا لمصادرها أن الأهلي فتح قنوات اتصال مع اللاعب الجزائري عبر وسطاء لمعرفة مدى رغبته الشخصية وإمكانية ضمه للفريق.

وانتقل بونجاح في الصيف الماضي إللا الشمال القطري لمدة موسمين حتى 2026 في صفقة انتقال حر.

واحتل الشمال المركز التاسع برصيد 25 نقطة في ترتيب الدوري القطري الموسم المنقضي.

ويحتل المركز الخامس في الموسم الحالي برصيد 16 نقطة.

ورحل بونجاح عن السد القطري بنهاية الموسم المنقضي بعد 9 سنوات قضاها بقميص بطل الدوري القطري.

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