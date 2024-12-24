مصدر من الأهلي لـ في الجول: هناك رغبة لضم تريزيجيه.. وأمر يمنع انتقاله في يناير

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2024 - 17:22

كتب : أحمد الخولي

محمود تريزيجيه - منتخب مصر ضد بوتسوانا

أصبح محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر والريان القطري من أوائل اللاعبين المطلوبين في الأهلي خلال الفترة المقبلة وقبل كأس العالم للأندية.

وأشارت تقارير صحفية تركية إلى أن الأهلي يسعى لضم تريزيجيه المعار من طرابزون سبور إلى الريان، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "هناك رغبة لضم تريزيجيه لكن اللاعب شارك مع الريان وطرابزون خلال الموسم الجاري، ولذلك لا يحق له اللعب لفريق ثالث خلال الموسم ذاته".

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وأضاف "ولذلك يرغب الأهلي في ضمه خلال كأس العالم للأندية ومن ثم يستمر مع الفريق بشكل نهائي".

وأتم تصريحاته "حتى الآن لم يتم الاتفاق على أي شيء بشأن تريزيجيه كما يردد".

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق أن هناك اتصالات حالية مع تريزيجيه لمعرفة رأيه في الانضمام للأهلي في كأس العالم للأندية وبناء عليه سيتم التواصل مع ناديه طرابزون التركي لبحث إمكانية ضمه.

وأن تريزيجيه يرحب بشكل مبدئي بطلب الأهلي ويأمل في موافقة ناديه ليشارك معه في مونديال الأندية.

وكشف إيرسان سيردال الصحفي التركي بمنصة Playzone عن اقتراب الأهلي من التوصل لاتفاق مع محمود حسن "تريزيجيه" لاعب طرابزون سبور المعار للريان القطري.

ووفقا له فإن تريزيجيه لا يشعر بالسعادة في الريان ويريد الرحيل عن النادي عقب نهاية فترة الإعارة.

وأشار الصحفي إلى أن الأهلي اقترب من التوصل لاتفاق مع تريزيجيه مقابل مليون و300 ألف يورو مع التوقيع على عقد لمدة 3 مواسم.

ويتبقى فقط اتفاق الأهلي مع طرابزون لإتمام الصفقة.

ويحصل تريزيجيه حاليا على مليون و800 ألف يورو كراتب في طرازبون ومليون و500 ألف خلال فترة الإعارة مع الريان يدفع منهم طرابزون جزء من العقد.

وشارك تريزيجيه منذ بداية الموسم برفقة الريان في 14 مباراة وخلالها سجل 4 أهداف وصنع هدفين.

صاحب الـ 30 عاما كان قد صعد من فريق الشباب بالأهلي واستمر لمدة 3 مواسم بالفريق الأول قبل أن يبدأ مسيرته الاحترافية في عام 2015 من بوابة أندرلخت.

الأهلي تريزيجيه طرابزون الريان
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