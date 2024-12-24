القسم الثاني ب – رغم خسارته.. القزازين يحصل على 3 نقاط من مباراة "بيلا"
الثلاثاء، 24 ديسمبر 2024 - 16:49
كتب : رضا السنباطي
حصل فريق مركز شباب القزازين على 3 نقاط في مباراته ضد منافسه "بيلا" رغم الخسارة.
وفاز بيلا في المباراة على القزازين بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من القسم الثاني ب.
واعترض مركز شباب القزازين على عدم قانونية إشراك محمد نصر لاعب بيلا.
وأقر الاتحاد المصري لكرة القدم عدم قانونية إشراك اللاعب ليحتسب فريقه خاسر وحصول مركز شباب القزازين على 3 نقاط.
وارتفع رصيد مركز شباب القزازين ليصل للنقطة 20 في جدول ترتيب القسم الثاني ب.
ويحتل مركز شباب القزازين المركز الثاني خلف مالية كفر الزيات المتصدر بـ22 نقطة.
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