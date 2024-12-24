انتهت الدوري المصري - زد (0)-(0) إنبي
الثلاثاء، 24 ديسمبر 2024 - 16:46
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة زد ضد إنبي في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.
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نهاية المباراة
ق97. إصابة كالوشا لاعب إنبي.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق15. محاولات متبادلة من الفريقين ولكن بدون تسجيل حتى الآن.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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