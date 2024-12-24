انتهت الدوري المصري - زد (0)-(0) إنبي

في مرمى فريقه السابق.. محمد شحاتة يسجل أول أهدافه مع الزمالك

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محمد إسماعيل: تنتظرنا مواجهة صعبة ضد الأهلي.. ولا أعاني من الضغوط لتدريب إنبي

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