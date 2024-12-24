انتهت الدوري المصري - زد (0)-(0) إنبي

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2024 - 16:46

كتب : FilGoal

هدف واحتفال عبد الرحمن البانوبي - زد - فاركو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة زد ضد إنبي في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة

ق97. إصابة كالوشا لاعب إنبي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق15. محاولات متبادلة من الفريقين ولكن بدون تسجيل حتى الآن.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

إنبي الدوري المصري الممتاز زد
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