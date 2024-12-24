التشكيل – شادي حسين يقود هجوم زد.. وحتحوت أساسي مع إنبي

أعلن كل من مجدي عبد العاطي مدرب زد ومحمد إسماعيل مدرب إنبي تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي زد مع إنبي على استاد القاهرة في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وشهد تشكيل زد تواجد شادي حسين ومصطفى سعد بخط الهجوم.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: علي لطفي.

الدفاع: أحمد طارق – مصطفى العش – محمد أشرف – أحمد عبد النبي.

الوسط: حمدي علاء – ماتا ماجاسا – بيتر موتوموسي.

الهجوم: مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" – شادي حسين – مصطفى سعد.

بينما أحمد حواش ومصطفى شكشك بهجوم إنبي.

وجاء تشكيل إنبي بالكامل كالتالي:

الحارس: رضا السيد.

الدفاع: علي فوزي - أحمد كالوشا – أحمد صبيحة – محمد سمير.

الوسط: مصطفى دويدار – أحمد العجوز – مودي ناصر.

الهجوم: مصطفى شكشك – محمد حتحوت – أحمد نادر حواش.

ويحتل زد المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري بينما يحتل إنبي المركز الـ 16 برصيد 4 نقاط.