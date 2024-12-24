إنزو فيرنانديز: بدايتي في تشيلسي كانت صعبة لهذا السبب

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2024 - 15:05

كتب : FilGoal

إنزو فيرنانديز - ليستر سيتي ضد تشيلسي

شرح إنزو فيرنانديز لاعب تشيلسي سبب صعوبة بدايته في فريقه.

وقال اللاعب الأرجنتيني لـ إي إس بي إن: "العام ونصف الأولى في تشيلسي صعب للغاية بسبب إجراء العديد من التغييرات، لكني أشعر أنني بحال جيد الآن".

وواصل لم أكن راضيا عما كنت أقدمه، ثم تعرضت لإصابة وحدثت أشياء سلبية كثيرة، لكن حاولت المضي قدما".

أخبار متعلقة:
دوري المؤتمر - موهبة برشلونة السابقة يقود تشيلسي لاكتساح شامروك الأيرلندي بخماسية توقف سلسلة الانتصارات.. تشيلسي يسقط في فخ التعادل ضد إيفرتون ماريسكا: لا أعتقد أن مسيرة مودريك انتهت مع تشيلسي تشيلسي يجدد تعاقد جوش أتشيمبونج

وأضاف "يشرح ماريسكا لي مهام مركزي كل يوم وتعلمت واكتسبت المعرفة".

وأتم "أصبحت أقرأ المباراة بشكل أفضل الآن، ماريسكا يثق بي حقا، ونأمل أن نستمر على هذا الطريق".

وشهد تشيلسي العديد من التغييرات الفنية بعد استحواذ تود بويلي على النادي.

في البداية أقال توماس توخيل من تدريب الفريق وعين جراهام بوتر.

وبعد 206 يوما من تعيينه قرر إقالته وجاء ببرونو سالتور كمدرب مؤقت لمدة 4 أيام.

ثم تعاقد مع فرانك لمبارد أسطورة النادي لمدة 85 يوما فقط.

ليرحل لمبارد ويتم الاستعانة بـ ماوريسيو بوكيتينو والذي ظل لـ 325 يوما.

ونهاية تم تعيين الإيطالي إنزو ماريسكا بداية من الموسم الحالي.

ويحتل تشيلسي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة.

تشيلسي الدوري الإنجليزي إنزو فيرنانديز ماريسكا
نرشح لكم
رئيس ليفركوزن: نريد بقاء فيرتز حتى كأس العالم 2026 على الأقل دربي خارج الملعب.. ميلان ينعت إنتر بالمفلس وماروتا يرد بـ"نجمتين" تقرير تركي: الأهلي يقترب من الاتفاق مع تريزيجيه على ضمه بالموسم المقبل فابريجاس: إنزاجي من أفضل المدربين في العالم.. وأفضل الحديث معه عن إجراء المقابلات بسبب احتفال غير معتاد.. حفيد موسوليني يثير الجدل في إيطاليا استغل رحيل أموريم.. بنفيكا يفوز على إشتوريل ويتصدر الدوري البرتغالي إنتر يضرب كومو بثنائية ويواصل مطاردة نابولي وأتالانتا الانتقالات الشتوية - ماذا يحتاج برشلونة.. لاعب مطلوب رغم الأزمة المالية
أخر الأخبار
جوارديولا يرفض إلقاء اللوم على هالاند.. ويوضح موقف ستونز 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كاف يوافق على نقل مباراة بلاك بولز ضد الزمالك إلى القاهرة 6 دقيقة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول - طاقم تحكيم موريتاني لقيادة مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس 24 دقيقة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول – تحديد موعد مباراة الأهلي ضد أورلاندو بايرتس 40 دقيقة | الكرة المصرية
رسالة من كولر لجماهير الأهلي بمناسبة نهاية العام 49 دقيقة | الكرة المصرية
إنزو فيرنانديز: بدايتي في تشيلسي كانت صعبة لهذا السبب 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
المنتخب المغربية: الوداد يطلب استعارة رضا سليم وبيرسي تاو.. والأهلي لا يمانع ساعة | ميركاتو
برشلونة يعلن إصابة فيران توريس ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يوضح حقيقة إصابة عمر كمال في بيان رسمي 2 الشرق الأوسط: الفتح يحسم أولى صفقاته الشتوية مقابل 6 ملايين يورو سنويا 3 الأول في تاريخ الدوري الإنجليزي.. رقم قياسي جديد لـ صلاح قبل أعياد الميلاد 4 بيسيرو: الأهلي لديه حظوظ للتأهل في كأس العالم.. وأعدكم بقدومي إلى القاهرة بمفاجأة