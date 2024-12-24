إنزو فيرنانديز: بدايتي في تشيلسي كانت صعبة لهذا السبب

شرح إنزو فيرنانديز لاعب تشيلسي سبب صعوبة بدايته في فريقه.

وقال اللاعب الأرجنتيني لـ إي إس بي إن: "العام ونصف الأولى في تشيلسي صعب للغاية بسبب إجراء العديد من التغييرات، لكني أشعر أنني بحال جيد الآن".

وواصل لم أكن راضيا عما كنت أقدمه، ثم تعرضت لإصابة وحدثت أشياء سلبية كثيرة، لكن حاولت المضي قدما".

وأضاف "يشرح ماريسكا لي مهام مركزي كل يوم وتعلمت واكتسبت المعرفة".

وأتم "أصبحت أقرأ المباراة بشكل أفضل الآن، ماريسكا يثق بي حقا، ونأمل أن نستمر على هذا الطريق".

وشهد تشيلسي العديد من التغييرات الفنية بعد استحواذ تود بويلي على النادي.

في البداية أقال توماس توخيل من تدريب الفريق وعين جراهام بوتر.

وبعد 206 يوما من تعيينه قرر إقالته وجاء ببرونو سالتور كمدرب مؤقت لمدة 4 أيام.

ثم تعاقد مع فرانك لمبارد أسطورة النادي لمدة 85 يوما فقط.

ليرحل لمبارد ويتم الاستعانة بـ ماوريسيو بوكيتينو والذي ظل لـ 325 يوما.

ونهاية تم تعيين الإيطالي إنزو ماريسكا بداية من الموسم الحالي.

ويحتل تشيلسي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة.