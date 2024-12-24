برشلونة يعلن إصابة فيران توريس

أعلن نادي برشلونة إصابة لاعبه فيران توريس بإصابة عضلية في عضلة السمانة.

فيران توريس النادي : برشلونة برشلونة

وأشار النادي إلى أن إصابة توريس جاءت في المباراة الأخيرة ضد أتليتكو مدريد وبعد الفحوصات اتضح وجود مشكلة خفيفة في العضلة.

ولم يكشف برشلونة عن مدة غياب توريس ولكنه سيغيب حتى نهاية تعافيه بشكل كامل.

وفقا لموندو ديبورتيفو فإن توريس سيغيب على الأقل عن المواجهة المقبلة للفريق ضد بارباسترو بكأس ملك إسبانيا.

وكان برشلونة قد خسر من أتليتكو مدريد بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة أقيمت على ملعب مونتجويك.

وشهدت المباراة مشاركة توريس كبديل في الشوط الثاني.

وشارك توريس منذ بداية الموسم مع برشلونة في 16 مباراة وخلالها سجل خمسة أهداف وصنع هدفين.

ويحتل برشلونة حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني.