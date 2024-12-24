رئيس ليفركوزن: نريد بقاء فيرتز حتى كأس العالم 2026 على الأقل

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2024 - 14:20

كتب : FilGoal

فيرتز مهاجم ليفركوزن

أظهر فيرناندو كارو الرئيس التنفيذي لنادي باير ليفركوزن تمسكا كبيرا بـ فلوريان فيرتز لاعب الفريق.

وقال كارو لصحيفة كولنر شتادت أنزيجير: "نريد بقاء فيرتز معنا على الأقل حتى كأس العال 2026".

وأتم "نحن نتحدث معه ومع عائلته في سرية تامة وهذا ما يجعل من المعقول تجديد عقده".

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وينتهي عقد اللاعب الألماني في عام 2027.

وكان باير ليفركوزن قد تعاقد مع فيرتز في شتاء 2020 قادما من كولن مقابل 200 ألف يورو.

وظل اللاعب البالغ من العمر 21 عاما في فريق تحت 19 عاما لمدة 6 أشهر قبل أن ينضم للفريق الأول في صيف 2020.

وتشير التقارير الصحفية إلى رغبة بايرن ميونيخ في التعاقد مع فيرتز بعد المستويات الرائعة التي قدمها ومساهماته في فوز فريقه بالدوري الألماني الموسم الماضي وإنهاء سيطرة البافاري على البطولة، وسيظل يحاول ضمه حتى حال تجديد عقده.

وشارك فيرتز في بطولة الدوري في 15 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع مثلهم لتصل إسهاماته إلى 14 هدفا.

وإجمالا لعب فيرتز خلال الموسم الحالي مع فريقه 25 مباراة وسجل 12 هدفا وصنع 8 آخرين.

ريال مدريد الدوري الألماني باير ليفركوزن فلوريان فيرتز
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