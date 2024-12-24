دربي خارج الملعب.. ميلان ينعت إنتر بالمفلس وماروتا يرد بـ"نجمتين"

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2024 - 14:09

كتب : FilGoal

بيبي ماروتا - جيري كاردينالي

دائما وأبدا تحدث مشاجرات في مباريات دربي الغضب بين ميلان وإنتر، لكن قرر جيري كاردينالي مالك الروسونيري وبيبي ماروتا رئيس النيراتزوري نقله خارج الملعب في تصريحات متبادلة.

تحدث كاردينالي قائلا في ندوة مع جامعة هارفارد: "لا نريد أن نتوج بالبطولات ثم نتعرض للإفلاس مثلما حدث مع إنتر الموسم الماضي".

ويشير كاردينالي إلى عدم قدرة ستيفين زهانج مالك إنتر السابق على دفع القرض الذي حصل عليه من صندوق أوكتري الأمريكي لتوفير سيولة لإنتر وبضمان النادي.

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ولم يتمكن زهانج من دفع القرض ولذلك استحوذ الصندوق الأمريكي على إنتر وسارت الأمور بشكل طبيعي فيما بعد.

ورغم ذلك حصل إنتر على الدوري الإيطالي ووضع النجمة الثانية على قميصه بوصوله لبطولة الدوري رقم 20.

ورد ماروتا على كاردينالي عبر سكاي سبورت إيطاليا قائلا: "تصريحات كاردينالي تفتقر للاحترام تجاه إنتر، ميزانيتنا تتوافق مع قواعد اللعب المالي النظيف والتراخيص الإيطالية".

وأضاف " انخفضت خسائرنا المالية من 246 مليون يورو إلى 47 مليون يورو وقت فوزنا بالدوري وكأس السوبر الإيطالي".

وأتم "في ميلانو هناك ناد واحد فقط لديه نجمتين".

ويقصد ماروتا أن ميلان لم يتمكن من التتويج بلقب الدوري الـ20 وبالتالي لديه نجمة واحدة.

وحال تتويج ميلان ببطولة دوري واحدة سيضع نجمته الثانية، إذ يملك الآن 19 سكوديتو.

يذكر أن صندوق إليوت استحوذ على ميلان نتيجة عدم قدرة الصيني مستر لي على دفع قيمة القرض في واقعة شبيهة بما حدث مع إنتر.

الدوري الإيطالي ميلان إنتر ماروتا كاردينالي
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