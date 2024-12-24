تقرير تركي: الأهلي يقترب من الاتفاق مع تريزيجيه على ضمه بالموسم المقبل

كشف إيرسان سيردال الصحفي التركي بمنصة Playzone عن اقتراب الأهلي من التوصل لاتفاق مع محمود حسن "تريزيجيه" لاعب طرابزون سبور المعار للريان القطري.

ويقضي تريزيجيه الموسم الحالي معارا للريان.

وفقا لسيردال فإن تريزيجيه لا يشعر بالسعادة في الريان ويريد الرحيل عن النادي عقب نهاية فترة الإعارة.

وأشار الصحفي إلى أن الأهلي قد اقترب من التوصل لاتفاق مع تريزيجيه مقابل مليون و300 ألف يورو مع التوقيع على عقد لمدة 3 مواسم.

ويتبقى فقط اتفاق الأهلي مع طرابزون لإتمام الصفقة.

ويحصل تريزيجيه حاليا على مليون و800 ألف يورو كراتب في طرازبون ومليون و500 ألف خلال فترة الإعارة مع الريان يدفع منهم طرابزون جزء من العقد.

وشارك تريزيجيه منذ بداية الموسم برفقة الريان في 14 مباراة وخلالها سجل 4 أهداف وصنع هدفين.

صاحب الـ 30 عاما كان قد صعد من فريق الشباب بالأهلي واستمر لمدة 3 مواسم بالفريق الأول قبل أن يبدأ مسيرته الاحترافية في عام 2015 من بوابة أندرلخت.