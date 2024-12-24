الرياضية: تاليسكا يوقع عقده مع فنربخشة خلال أسبوع

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2024 - 13:24

كتب : FilGoal

تاليسكا - النصر ضد الرجاء في البطولة العربية

أوضحت جريدة الرياضية السعودية أن البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر سيوقع على عقود انضمامه لفنربخشة خلال أسبوع.

وذكر التقرير أن تاليسكا سينضم إلى فنربخشة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ويسعى فنربخشة للتعاقد مع تاليسكا بناء على رغبة البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب الفريق التركي.

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وكانت الجريدة السعودية قد أفادت قبل أيام أن النصر وافق على رحيل تاليسكا إلى فنربخشة، وسيتحمل النصر جزءًا من رواتب المهاجم البرازيلي.

وسبق لتاليسكا اللعب في الدوري التركي بقميص بيشكتاش الذي حصل معه على ثنائية الدوري والكأس.

وانتقل تاليسكا إلى صفوف النصر صيف عام 2021، قادما من جوانزو إيفرجراند الصيني.

وخاض البرازيلي أندرسون تاليسكا مع النصر في 102 مباراة، سجل خلالها 76 هدفا وصنع 10.

النصر فنربخشة أندرسون تاليسكا
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