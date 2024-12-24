فابريجاس: إنزاجي من أفضل المدربين في العالم.. وأفضل الحديث معه عن إجراء المقابلات

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2024 - 13:19

كتب : FilGoal

سيسك فابريجاس - سيموني إنزاجي

يرى سيسك فابريجاس المدير الفني لـ كومو أن سيموني إنزاجي مدرب إنتر من الأفضل في العالم ويفضل الحديث معه.

فاز إنتر على منافسه كومو بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ17 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وقال فابريجاس لـ دازن عقب المباراة: "لأكون صادقا، أفضل التحدث مع سيموني إنزاجي الآن بدلا من إجراء المقابلات".

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وأضاف "إذا كانت الحافلة تنتظرني، فأنا أرغب في الحديث معه، أنا مدرب جديد وأريد أن أتعلم وأتطور".

وأتم "إنزاجي من أفضل المدربين في العالم".

واحتفل لاوتارو مارتينيز قائد إنتر بخوضه المباراة رقم 300 مع الفريق في جميع المسابقات وذلك قبل انطلاق المباراة.

ويواصل إنتر مطاردة أتالانتا ونابولي على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

ولإنتر مباراة مؤجلة أمام فيورنتينا التي تأجلت لوقت لاحق بسبب سقوط إدواردو بوفي لاعب فيولا مغشيا عليه.

وبهذا الفوز وصل إنتر للنقطة 37 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي.

بينما تجمد رصيد كومو عند النقطة 15 في المركز الـ16.

إنتر كومو فابريجاس الدوري الإيطالي سيموني إنزاجي
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