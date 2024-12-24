الرياضية: النصيري يرفض الانتقال للنصر.. ولكن
الثلاثاء، 24 ديسمبر 2024 - 12:00
كتب : FilGoal
ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن صفقة انتقال يوسف النصيري مهاجم فنربخشة إلى النصر متوقفة بسبب خلاف في وجهات النظر.
يوسف النصيري
النادي : فنربخشة
وأوضح التقرير أن المهاجم المغربي يرفض الانتقال للنصر على سبيل الإعارة، ويريد أن يكون الانتقال بشكل دائم.
وأضاف التقرير أن هذا الخلاف في وجهات النظر هو ما يعلق الصفقة حتى الآن.
الشهر الماضي، أفادت قنوات الرياضية السعودية أن المهاجم المغربي يوسف النصيري مهاجم فنربخشة أصبح قريبا من الانتقال لصفوف النصر في يناير المقبل.
وأوضح التقرير أن النصر يقترب من الحصول على خدمات يوسف النصيري بعد أشهر قليلة من انضمامه للفريق التركي.
وسجل الدولي المغربي 8 أهداف في 23 مباراة مع فنربخشة هذا الموسم.
في يوليو الماضي، فقد وقع النصيري على عقد يربطه بالنادي التركي لمدة 5 سنوات.
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