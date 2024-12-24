محمد أشرف: سيارة كانت سبب خلافي مع حسام حسن وعدم لعبي

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2024 - 12:00

كتب : FilGoal

محمد أشرف

أوضح محمد أشرف لاعب دياموند الحالي والمصري السابق أن سيارة سببت خلافات مع حسام حسن مدربه في الفريق البورسعيدي.

وقال أشرف عبر قناة صدى البلد: "حسام حسن جعلني أصل لمستوى جيد للغاية، لكن أشعر أنه يريد دائما القول إنه صنع لاعب ما وطوره، ثم يبحث عن آخر وهكذا".

وأضاف "اشتريت سيارة وذهبت بها إلى المران، حسام حسن قال لي "أنت شبعت"، كنت أظن أنه يمزح معي، ثم لعبت مباراة ضد طلائع الجيش عقب المران بيومين وساهمت في 3 أهداف.

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وأكمل "استبدلني حسام حسن في الدقيقة 80، ومنذ ذلك الوقت لم يشركني في مباراة أبدا".

وشدد "كلما كنت أتحدث مع حسام حسن يقول لي "أنت شبعت" لا أعرف السبب".

وأتم "عندما علمت أن مختار مختار سيدرب بتروجت رفضت العودة له لأنني لا أشعر بالراحة تحت قيادته، وانتقلت إلى المصري ثم تم تعيين مختار مختار مدربا للفريق، لكن لعبت معه جميع المباريات، علاقتي به عملية فقط".

وشارك اللاعب البالغ من العمر 31 عاما في 41 مباراة مع المصري مسجلا هدفين وصنع 3 آخرين.

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