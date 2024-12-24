تقرير: نابولي يستهدف هداف أستون فيلا أو مهاجم يونايتد

أوضحت تقارير إيطالية أن نادي نابولي يستهدف ضم أحد مهاجمي الدوري الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وتبدأ فترة الانتقالات الشتوية خلال أيام.

وذكرت جريدة إل ماتينو أن نابولي يستهدف ضم جون دوران مهاجم أستون فيلا أو جوشوا زيركزي مهاجم مانشستر يونايتد في يناير المقبل.

وأضاف التقرير أن أنطونيو كونتي يستهدف ضم مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية.

حسب التقرير، يحاول النادي الإيطالي إتمام خطوة التعاقد مع دوران، من خلال وسطاء عرضوا على نابولي المسار المفضل في هذه الصفقة.

ولفت التقرير إلى أن الصفقة قد تكلف نابولي أكثر من 40 مليون يورو.

لكن العقبة التي تقف أمام الصفقة هي رغبة أستون فيلا في الحفاظ على اللاعب الكولومبي.

جوشوا زيركزي هو هدف آخر لنابولي وهذا يعتمد على نية مانشستر يونايتد في التخلي عنه أم لا.