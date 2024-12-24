السويحلي يكشف حقيقة التفاوض مع كهربا والسولية

كشف وليد الترهوني المدير الرياضي لنادي السويحلي عن حقيقة التفاوض مع محمود عبد المنعم (كهربا) وعمرو السولية ثنائي الأهلي.

وقال الترهوني للقناة الأولى المصرية: "السولية كان قريبا من الانضمام لنا في الموسم الماضي، لكن لم تكتمل الأمور، أما الآن الأمر أغلق تماما".

وأكمل "تحدثنا مع الجهاز الفني في الموسم الماضي حول ضم كهربا، لكن توصلنا في النهاية أن الأولوية لضم مدافع، ولذلك تم التعاقد مع محمود علاء".

وأنهى حديثه قائلا: "الآن لا توجد مفاوضات مع كهربا، لكن بالتأكيد يريد أكثر من ناد ليبي ضمه".

وكشف في وقت سابق مصدر مقرب من كهربا لـ FilGoal.com: "كهربا يفضل الخروج من الأهلي خلال انتقالات يناير المقبل".

وأضاف "ويأتي ذلك نظرا للضغوط التي يمر بها اللاعب وتجعله يفضل الرحيل معارا على أن يعود لاحقا".

وسبق أن خرج كهربا معارا في يناير 2022 لصفوف هاتاي سبور التركي من الأهلي ولمدة 6 أشهر.

صاحب الـ 30 عاما خاض الموسم الجاري 7 مباريات سجل 2 وصنع 1 في 348 دقيقة بقميص الأهلي.

وإجمالا خاض كهربا 141 مباراة بقميص الأهلي سجل خلالها 48 هدفا وصنع 22 في جميع المسابقات.

وتوج بـ 14 لقبا مع الأهلي في جميع المسابقات، كما فاز بجائزة هداف دوري أبطال إفريقيا 2022-23، والدوري الإفريقي الموسم الماضي.