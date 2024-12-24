مواعيد مباريات اليوم 24 ديسمبر.. الزمالك ضد طلائع الجيش وكأس الخليج

تلعب مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري بإقامة لقائين.

وأولى مباريات الجولة بين زد وإنبي، ثم طلائع الجيش ضد الزمالك.

الدوري المصري

طلائع الجيش × الزمالك.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة أون تايم سبورتس 1.

زد × إنبي.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء على قناة أون تايم سبورتس 2.

كأس الخليج

الإمارات × الخليج.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة ونصف مساء على قناة أبو ظبي الرياضية 1 والكأس 1 وعمان الرياضية والقناة الرابعة العراقية.

قطر × عمان.. تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة ونصف إلا 5 دقائق على قناة أبو ظبي الرياضية 1 والكأس 1 والكويت الرياضية وعمان الرياضية.