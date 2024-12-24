مواعيد مباريات اليوم 24 ديسمبر.. الزمالك ضد طلائع الجيش وكأس الخليج

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2024 - 10:50

كتب : FilGoal

زيزو - الزمالك ضد سرياميكا كليوباترا

تلعب مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري بإقامة لقائين.

وأولى مباريات الجولة بين زد وإنبي، ثم طلائع الجيش ضد الزمالك.

الدوري المصري

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طلائع الجيش × الزمالك.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة أون تايم سبورتس 1.

زد × إنبي.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء على قناة أون تايم سبورتس 2.

كأس الخليج

الإمارات × الخليج.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة ونصف مساء على قناة أبو ظبي الرياضية 1 والكأس 1 وعمان الرياضية والقناة الرابعة العراقية.

قطر × عمان.. تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة ونصف إلا 5 دقائق على قناة أبو ظبي الرياضية 1 والكأس 1 والكويت الرياضية وعمان الرياضية.

الزمالك الدوري المصري طلائع الجيش كأس الخليج
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