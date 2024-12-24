مواعيد مباريات اليوم 24 ديسمبر.. الزمالك ضد طلائع الجيش وكأس الخليج
الثلاثاء، 24 ديسمبر 2024 - 10:50
كتب : FilGoal
تلعب مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري بإقامة لقائين.
وأولى مباريات الجولة بين زد وإنبي، ثم طلائع الجيش ضد الزمالك.
الدوري المصري
طلائع الجيش × الزمالك.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة أون تايم سبورتس 1.
زد × إنبي.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء على قناة أون تايم سبورتس 2.
كأس الخليج
الإمارات × الخليج.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة ونصف مساء على قناة أبو ظبي الرياضية 1 والكأس 1 وعمان الرياضية والقناة الرابعة العراقية.
قطر × عمان.. تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة ونصف إلا 5 دقائق على قناة أبو ظبي الرياضية 1 والكأس 1 والكويت الرياضية وعمان الرياضية.
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