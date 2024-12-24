بسبب احتفال غير معتاد.. حفيد موسوليني يثير الجدل في إيطاليا

أثار رومانو فلورياني موسوليني حفيد بينيتو موسوليني الديكتاتور الإيطالي السابق، الجدول في كرة القدم الإيطالية.

رومانو فلورياني النادي : لاتسيو

وأثناء مباراة يوفي ستابيا وهو الفريق الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الإيطالي ويلعب له رومانو موسوليني، ضد فريق تشيزينا سجل اللاعب أول هدف في مسيرته الاحترافية.

وذهب رومانو إلى جماهير فريقه في المدرجات ليحتفل معها بعد الهدف وهو يشير لهم بعلامة السكوت.

لكن الجمهور في المدرجات مع ذكر اسم اللاعب الأول من قبل المذيع الداخلي للملعب بعد احراز الهدف، هتف الجمهور باسم موسوليني بدلا من فلورياني، كذلك أدى الجمهور التحية الفاشية السابقة للدكتاتور الإيطالي موسوليني.

الأمر الذي أثار جدلا واسعا في الكرة الإيطالية.

وما حدث ليس وليد الصدفة ولكن له سابقة بين اللاعب وجماهير فريقه.

وسبق وطلب رومانو من الجماهير عدم الحكم عليه كونه حفيد ديكتاتور إيطالي سابق، وأن يكون الحكم عليه فقط عبر مستواه في المباريات.

كذلك طلب من الجمهور عدم ذكر اسم موسوليني عند ذكر اسمه، وأن اسمه هو رومانو فلورياني وليس رومانو موسوليني.

وانتقل رومانو البالغ من العمر 21 عاما من صفوف لاتسيو إلى يوفي ستابيا بداية الموسم الجاري على سبيل الإعارة لمدة موسم.