بسبب احتفال غير معتاد.. حفيد موسوليني يثير الجدل في إيطاليا

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2024 - 00:56

كتب : FilGoal

رومانو فلورياني موسوليني

أثار رومانو فلورياني موسوليني حفيد بينيتو موسوليني الديكتاتور الإيطالي السابق، الجدول في كرة القدم الإيطالية.

رومانو فلورياني

النادي : لاتسيو

وأثناء مباراة يوفي ستابيا وهو الفريق الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الإيطالي ويلعب له رومانو موسوليني، ضد فريق تشيزينا سجل اللاعب أول هدف في مسيرته الاحترافية.

وذهب رومانو إلى جماهير فريقه في المدرجات ليحتفل معها بعد الهدف وهو يشير لهم بعلامة السكوت.

أخبار متعلقة:
استغل رحيل أموريم.. بنفيكا يفوز على إشتوريل ويتصدر الدوري البرتغالي إنتر يضرب كومو بثنائية ويواصل مطاردة نابولي وأتالانتا

لكن الجمهور في المدرجات مع ذكر اسم اللاعب الأول من قبل المذيع الداخلي للملعب بعد احراز الهدف، هتف الجمهور باسم موسوليني بدلا من فلورياني، كذلك أدى الجمهور التحية الفاشية السابقة للدكتاتور الإيطالي موسوليني.

الأمر الذي أثار جدلا واسعا في الكرة الإيطالية.

وما حدث ليس وليد الصدفة ولكن له سابقة بين اللاعب وجماهير فريقه.

وسبق وطلب رومانو من الجماهير عدم الحكم عليه كونه حفيد ديكتاتور إيطالي سابق، وأن يكون الحكم عليه فقط عبر مستواه في المباريات.

كذلك طلب من الجمهور عدم ذكر اسم موسوليني عند ذكر اسمه، وأن اسمه هو رومانو فلورياني وليس رومانو موسوليني.

وانتقل رومانو البالغ من العمر 21 عاما من صفوف لاتسيو إلى يوفي ستابيا بداية الموسم الجاري على سبيل الإعارة لمدة موسم.

موسوليني رومانو فلورياني موسوليني
نرشح لكم
استغل رحيل أموريم.. بنفيكا يفوز على إشتوريل ويتصدر الدوري البرتغالي إنتر يضرب كومو بثنائية ويواصل مطاردة نابولي وأتالانتا الانتقالات الشتوية - ماذا يحتاج برشلونة.. لاعب مطلوب رغم الأزمة المالية لاجازيتا: ينتظر موقف ريال مدريد.. إنتر يرغب في التعاقد مع نيكو باز تشكيل إنتر – لاوتارو وتورام يقودان الهجوم ضد كومو سون: استقبال 6 أهداف من ليفربول مؤلم.. وهناك أسباب لتصدره الدوري سكاي: نيكو ويليامز يدخل ضمن أهداف بايرن ميونيخ يقطع الطريق على سيتي؟ مدير سوسيداد: لا أتوقع رحيل زوبيميندي في يناير
أخر الأخبار
بسبب احتفال غير معتاد.. حفيد موسوليني يثير الجدل في إيطاليا ساعة | الكرة الأوروبية
استغل رحيل أموريم.. بنفيكا يفوز على إشتوريل ويتصدر الدوري البرتغالي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
إنتر يضرب كومو بثنائية ويواصل مطاردة نابولي وأتالانتا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مصيلحي يكشف موقفه النهائي من الترشح لانتخابات الاتحاد السكندري 2 ساعة | الكرة المصرية
الانتقالات الشتوية - ماذا يحتاج ريال مدريد.. الأولوية للدفاع 3 ساعة | الدوري الإسباني
الانتقالات الشتوية – ماذا يحتاج الزمالك.. استحضار صيغة بنتايك وخط هجوم كامل 3 ساعة | الدوري المصري
الانتقالات الشتوية - ماذا يحتاج الأهلي.. الأولوية للهجوم ومراكز أخرى قبل المونديال 3 ساعة | الدوري المصري
سلة – الاتحاد يهزم الأهلي في أولى مباريات نهائي المرتبط 3 ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يوضح حقيقة إصابة عمر كمال في بيان رسمي 2 الشرق الأوسط: الفتح يحسم أولى صفقاته الشتوية مقابل 6 ملايين يورو سنويا 3 الأول في تاريخ الدوري الإنجليزي.. رقم قياسي جديد لـ صلاح قبل أعياد الميلاد 4 بيسيرو: الأهلي لديه حظوظ للتأهل في كأس العالم.. وأعدكم بقدومي إلى القاهرة بمفاجأة