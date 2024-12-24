استغل رحيل أموريم.. بنفيكا يفوز على إشتوريل ويتصدر الدوري البرتغالي

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2024 - 00:26

كتب : FilGoal

أنخيل دي ماريا - بنفيكا ضد إشتوريل

فاز بنفيكا على إشتوريل بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب دالوش بالجولة الـ 15 من الدوري البرتغالي.

بذلك الفوز يكون بنفيكا قد احتل صدارة جدول ترتيب الدوري البرتغالي برصيد 38 نقطة وبفارق نقطة عن كل من سبورتنج لشبونة وبورتو.

واستغل بنفيكا رحيل روبن أموريم مدرب سبورتنج لشبونة عن الفريق والذي تولى تدريب مانشستر يونايتد.

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أموريم رحل عن سبورتنج وهو متصدر للدوري البرتغالي ولكن نتائج الفريق ساءت بعد رحيله وتمكن بنفيكا من استغلال الأمر واحتلال الصدارة.

سجل ثلاثية بنفيكا في المباراة كل من فانجيليس بافليديس وزكي عمدوني الذي أحرز ثنائية.

وسيلعب بنفيكا مباراته المقبلة ضد سبورتنج في دربي لشبونة والذي سيحصل الفائز منه على الصدارة يوم الأحد المقبل 29 ديسمبر.

بنفيكا إشتوريل الدوري البرتغالي
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