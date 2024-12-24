استغل رحيل أموريم.. بنفيكا يفوز على إشتوريل ويتصدر الدوري البرتغالي
الثلاثاء، 24 ديسمبر 2024 - 00:26
كتب : FilGoal
فاز بنفيكا على إشتوريل بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب دالوش بالجولة الـ 15 من الدوري البرتغالي.
بذلك الفوز يكون بنفيكا قد احتل صدارة جدول ترتيب الدوري البرتغالي برصيد 38 نقطة وبفارق نقطة عن كل من سبورتنج لشبونة وبورتو.
واستغل بنفيكا رحيل روبن أموريم مدرب سبورتنج لشبونة عن الفريق والذي تولى تدريب مانشستر يونايتد.
أموريم رحل عن سبورتنج وهو متصدر للدوري البرتغالي ولكن نتائج الفريق ساءت بعد رحيله وتمكن بنفيكا من استغلال الأمر واحتلال الصدارة.
سجل ثلاثية بنفيكا في المباراة كل من فانجيليس بافليديس وزكي عمدوني الذي أحرز ثنائية.
وسيلعب بنفيكا مباراته المقبلة ضد سبورتنج في دربي لشبونة والذي سيحصل الفائز منه على الصدارة يوم الأحد المقبل 29 ديسمبر.
نرشح لكم
بسبب احتفال غير معتاد.. حفيد موسوليني يثير الجدل في إيطاليا إنتر يضرب كومو بثنائية ويواصل مطاردة نابولي وأتالانتا الانتقالات الشتوية - ماذا يحتاج برشلونة.. لاعب مطلوب رغم الأزمة المالية لاجازيتا: ينتظر موقف ريال مدريد.. إنتر يرغب في التعاقد مع نيكو باز تشكيل إنتر – لاوتارو وتورام يقودان الهجوم ضد كومو سون: استقبال 6 أهداف من ليفربول مؤلم.. وهناك أسباب لتصدره الدوري سكاي: نيكو ويليامز يدخل ضمن أهداف بايرن ميونيخ يقطع الطريق على سيتي؟ مدير سوسيداد: لا أتوقع رحيل زوبيميندي في يناير