سلة – الاتحاد يهزم الأهلي في أولى مباريات نهائي المرتبط

فاز الفريق الأول لكرة السلة للاتحاد السكندري على الأهلي في المباراة الأولى بينهما في نهائي الدوري المرتبط بنتيجة 86-80.

وحقق الفريق الأول للاتحاد الفوز على الأهلي، وذلك بعد خسارة الأخضر أمام الأحمر في لقاء الشباب المرتبط.

وفاز فريق الشباب لكرة السلة في الأهلي على الاتحاد السكندري بنتيجة 56-55 في أولى مباريات نهائي الدوري المرتبط.

وتقام مباريات نهائي الدوري المرتبط على صالة استاد القاهرة.

ويلتقي الفريقين مجددا على مستوى الشباب والفريق الأول يوم الأربعاء المقبل في ثاني مباريات النهائي والتي ستحسم اللقب.

وكان الأهلي توج بلقب آخر أربع نسخ أقيمت من بطولة دوري المرتبط.

وتحتسب مباريات فريق المرتبط بنقطتين بينما الكبار بـ 3 نقاط.

وحال فاز كل فريق بمباراة في المرتبط وأخرى في الكبار وخسارة المواجهة الأخرى يتم اللجوء لمباراة فاصلة لكن على مستوى الكبار فقط.