الانتقالات الشتوية – ماذا يحتاج الزمالك.. استحضار صيغة بنتايك وخط هجوم كامل

شرح احتياجات الزمالك في فترة الانتقالات بشكل عام تحتاج إلى معرفة وضع النادي ماديا نظرا للصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها الأبيض قبل سرد احتياجات الزمالك.

لكن هناك طريقة قد يلجأ لها الزمالك مرة أخرى للتعاقد مع أكثر من لاعب وسد حاجة مراكز تفتقر للجودة في الفريق في ظل المشكال المادية للزمالك.

بيع اللاعبين الزائدين عن الحاجة

لا شك أن في الزمالك لاعبين لم يشاركوا كثيرا، بل لم يلعبوا أي دقائق من قبل، لذلك تحتاج إلى بيعهم للاستفادة منهم ماديا وتوفير هذه الأموال سواء للتعاقد مع آخرين أو تخفيض الحمل المادي على خزينة النادي.

على سبيل المثال لم يلعب أحمد رفاعي ومهاب ياسر ومحمد عاطف وسيدي ندياي مع الفريق.

وبالتالي رحيلهم على سبيل الإعارة أو بيعهم سيتيح للنادي التحرك أكثر في سوق الانتقالات نظرا لكسب المال من بيعهم أو سقوط رواتبهم للسنة الحالية حال إعارتهم.

إعادة الاعتماد على الإعارات

تعاقد الزمالك مع محمود بنتايك من سانت إتيان في فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وتعتبر هذه الطريقة فعالة للأندية التي ليس لديها وفرة مادية للتعاقد مع لاعبين بعقود دائمة في الحال.

وبالتالي من الممكن اللجوء إلى هذه الصيغة التعاقدية لضم لاعبين جدد بأقل التكاليف المادية الممكنة.

بالتأكيد أيضا التعاقد مع لاعبين منتهيين عقودهم بالمجان هي الأفضل والأرخص في أحيان كثيرة، لكن لا يوجد لاعبين تنتهي عقودهم في وسط الموسم، بالتالي هذا الخيار مستبعد الآن.

وكان الزمالك اتبع تلك الصيغة وكان قريبا من ضم المغربي كريم بركاوي وأرون بوبيندزا بالمجان الصيف الماضي، لكن لم يكتمل التعاقد لأسباب مختلفة.

مهاجم أجنبي

يحتاج الزمالك بشكل مؤكد مهاجم وخاصة أجنبي بعد انخفاض مستوى سيف الدين الجزيري واختلاف خصائص حسام أشرف الذي لا يعتبر مهاجم قوي البنية بل متحرك أكثر من كونه Target Forward.

وعدم إشراك الفلسطيني عمر فرج بشكل مستمر مع لعب ناصر منسي دور البديل أكثر والذي يعتبر Super Sup كما يطلق على هذه النوعية من اللاعبين، البديل الذي يدخل المباراة ويحدث فارق.

ولذلك فالزمالك يحتاج لمهاجم أجنبي قوي.

وسط مدافع

لا يوجد في الزمالك لاعب وسط مدافع إلا نبيل عماد، وبالكاد زياد كمال.

عندما فقد الزمالك لخدمات نبيل عماد قبل مباراة الأهلي في السوبر المصري، شارك زياد كمال بشكل أساسي ولم يقدم الأداء المطلوب وتم استبداله بعد 35 دقيقة فقط.

وظهر الزمالك بمستوى سيء للغاية بعدم وجود نبيل عماد، ولذلك يحتاج الزمالك إلى لاعب رقم 6 بشكل ضروري للغاية.

وكان أحمد خطاب المدير الفني لفريق فاركو خرج في أكثر من مناسبة وتحدث عن مفاوضات الزمالك مع محمود جهاد لضمه.

إشكالية في عدة مراكز

حتى الآن لم يتم الاستقرار على مركز أحمد مصطفى (زيزو) في الطبيعي يلعب في مركز الجناح الأيمن، لكن في الوقت الحالي يلعب كصانع ألعاب.

مشاركة زيزو كصانع ألعاب منحت الفرصة لـ كونراد ميشالاك للعب في مركز الجناح الأيمن.

ولكن في المباراة الماضية أشرك كريستيان جروس ميشالاك كجناح أيمن وزيزو صانع ألعاب منذ بداية المباراة وفي الشوط الثاني أعاد زيزو لمركزه الطبيعي ووضع عبد الله السعيد كرقم 10.

ولذلك هذه الإشكالية تحتاج إلى استقرار في فكر جروس أولا قبل كل شيء، لكن حال لعب زيزو في الجناح الأيمن وبديله ميشالاك فلن يحتاج الفريق بنسبة كبيرة إلى لاعب نظرا لمشكلة أخرى.

جناح أيسر

هذه هي المشكلة الأخرى، عدم ثبات مستوى مصطفى شلبي، في أحيانا يلعب مباراة يكون أكثر من رائع، وفي مباريات أخرى يخرج عن تركيزه تماما.

ولا يوجد له بديل تقريبا، إذ استبدله جروس في مباراة سيراميكا كليوباترا وأدخل ناصر ماهر بدلا منه.

لكن قطعا ناصر ماهر في عمق الملعب أفضل كثيرا من لعبه كجناح أيسر، لكن اضطر جروس لهذا الخيار لعدم وجود بديل.

النتيجة، الزمالك يحتاج إلى جناح أيسر ذو جودة رائعة وعلى الأرجح سيكون أجنبيا، لأن بعد رحيل أشرف بنشرقي لم يتمكن الزمالك من تعويض جودته وتأثيره حتى الآن على الإطلاق.

صفقة المدافع

عودة محمود حمدي (الونش) إلى الملاعب تعتبر صفقة جديدة للزمالك، وتوقيت عودته مع مدير فني يعرفه جيدا مثل جروس ستكون حاسمة لعودته إلى مستواه من جديد.

نهاية بالتأكيد الزمالك يحتاج إلى تقوية بعض المراكز، لكن من الصعب حدوث ذلك في فترة انتقالات واحدة فقط، ولذلك الأبيض الآن يحتاج لسد المراكز الأقل قوة حتى تقوية المراكز الأخرى التي بها لاعبين بجودة جيدة الآن.