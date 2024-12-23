الانتقالات الشتوية - ماذا يحتاج ريال مدريد.. الأولوية للدفاع

تفتتح فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير من العام المقبل وهي الفترة التي تكون بمثابة طوق النجاء لبعض الفرق وفرصة إنقاذ الموسم بإكمال النواقص التي عانى منها الفريق بالنصف الأول من الموسم.

ريال مدريد رغم الأسماء التي يمتلكها إلا أن الفريق يعاني من العديد من النواقص والتي ظهرت بالفعل خلال النصف الأول من الموسم وكلفته الكثير من النقاط في الدوري ودوري أبطال أوروبا.

وعلى الرغم من النغمة التي يتحدث بها كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد والتي تشير إلى أن الفريق على الأغلب لن يبرم أي تعاقدات فإن هذا لن ينفي حاجة الفريق بالفعل لأكثر من لاعب ليصبح متكاملا كما يدعوه البعض.

وجمع لكم FilGoal.com أبرز المراكز التي يحتاج ريال مدريد لتدعيمها خلال شهر يناير المقبل.

الظهير

مركز الظهير الأيمن هو أكثر المراكز التي يحتاج ريال مدريد لتدعيمها خلال فترة الانتقالات الشتوية وهو المركز الذي عانى منه الفريق كثيرا خلال فترات غياب داني كارباخال بالفعل.

ومع تعرض كارباخال للإصابة بقطع في الرباط الصليبي وغيابه لنهاية الموسم فإن هذا يعني أن ريال مدريد يمتلك فقط حاليا لوكاس فاسكيز بذلك المركز وهو بكل تأكيد غير كافي.

السبب الأول لأن فاسكيز سيء جدا دفاعيا وهو أمر طبيعي كونه في الأصل لاعب جناح وليس ظهيرا دفاعيا.

والسبب الآخر هو سن فاسكيز البالغ من العمر 33 عاما والذي لن يكون قادرا على لعب كل المباريات بكل تأكيد خاصة في مركز يحتاج لمجهود بدني كبير.

ورأينا عندما غاب فاسكيز للإصابة في الفترة الماضية شارك فيديريكو فالفيردي لاعب الوسط للمشاركة بدلا منه وهو شيء يؤثر على مركز الظهير وأيضا على وسط الملعب الذي سيفتقد لفالفيردي في تلك الحالة.

قلب الدفاع

ثاني أكثر المراكز حاجة إلى التدعيم هو قلب الدفاع وخاصة بعد غياب ميليتاو هو الآخر بسبب الرباط الصليبي.

ريال مدريد اضطر للدفع براؤول أسينسيو لاعب فريق الشباب بعد غياب ميلياتو وبالفعل ظهر بشكل رائع ولكن حتى مع تواجده فإن الفريق لا يملك سواء هو وأنطونيو روديجير.

ولا يمكن لفريق يبحث عن التتويج بجميع البطولات أن يلعب موسم كامل بلاعبين فقط كقلبي دفاع مع مشاركته في العديد من البطولات.

صحيح أن ريال مدريد أيضا يمتلك أوريلين تشواميني الذي بإمكانه اللعب كقلب دفاع ولكن في النهاية هو ليس مركزه الأساسي ويرتكب به العديد من الهفوات.

وينتظر ريال مدريد أيضا عودة دافيد ألابا الذي يقترب من الجاهزية الطبية ولكن هل يضمن الفريق عودته بشكل كامل فنيا بعد غياب طويل جدا؟ ألابا في الأساس كان يرتكب الأخطاء قبل إصابته الطويلة ومع وجودة بالملاعب لذلك فظهوره بمستوى جيد ليس مضمونا.

أبرز الأسماء التي ارتبطت بريال مدريد هو ماريو هيرموسو لاعب أتليتكو مدريد السابق وروما الحالي والذي قالت بعض التقارير إنه سيفسخ تعاقده مع روما بالتراضي في يناير.

المهاجم

صدق او لا تصدق مع وجود العديد من الأسماء التي يملكها ريال مدريد بخط الهجوم فإن الفريق لا يزال بحاجة إلى مهاجم إضافي.

السبب خلف ذلك يأتي لعدم وجود أي مهاجم بمواصفات كلاسيكية ومن شأنه يجيد ألعاب الهواء ويستغل الفرص داخل منطقة الجزاء.

كيليان مبابي أو إندريك أو رودريجو أو فينيسيوس وبراهيم دياز كل واحد منهم لاعب متحرك لا يستطيع البقاء داخل منطقة الجزاء بشكل مستمر داخل منطقة الجزاء وهذا يجعل الفريق يعاني ضد الفرق المتكتلة بشكل كبير في منطقة الجزاء.

بالموسم الماضي كان ريال مدريد يملك خوسيلو وهو مهاجم جيد في الكرات الهوائية والعرضيات وهو سلاح يمكن للفريق اللجوء إليه بالمباريات المغلقة.

خوسيلو وعلى الرغم من كونه ليس من المهاجمين الأفضل في العالم ولكنه كان مفيدا جدا في بعض المواقف الصعبة كمهاجم بديل للفريق بالموسم الماضي وهو شيء افتقده الفريق في أكثر من مباراة بالموسم الحالي.

ريال مدريد أيضا بكل تأكيد يفتقد للاعب بمواصفات توني كروس بعد اعتزاله يساعد في خروج الكرة من الدفاع إلى الهجوم ولكنه مركز أقل أولوية وعلى الأغلب لن ينظر إليه النادي في شهر يناير وبإمكان ذلك الانتظار للموسم المقبل خاصة بعد مشاركة داني سيبايوس والذي قدم ذلك الدور بشكل مقبول حتى الآن خلال مشاركاته الأساسية.