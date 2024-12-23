الانتقالات الشتوية - ماذا يحتاج الأهلي.. الأولوية للهجوم ومراكز أخرى قبل المونديال

أيام قليلة تفصلنا عن بداية فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير من عام 2025 المقبل.

وفي يناير سيدخل الأهلي سوق الانتقالات بقوة من أجل إبرام صفقات قوية لدعم صفوف الفريق في واحدة من أهم فترات الانتقالات في تاريخ القلعة الحمراء.

ويستعد الأهلي لخوض منافسات كأس العالم للأندية في الصيف المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقا.

ولذلك سيحاول الأهلي دعم صفوفه بكل قوة قبل المشاركة في البطولة التي تقام بشكلها الجديد لأول مرة.

فماذا يحتاج الأهلي في يناير، وما هي المراكز الذي يسعى الأحمر لدعمها أولا في الشتاء؟ هذا ما يستعرضه معكم FilGoal.com.

المهاجم

المطلب الأول في الأهلي منذ فترة طويلة هو التعاقد مع مهاجم أجنبي مميز.

ورغم وجود وسام أبو علي في هجوم الأهلي، إلا أن في غيابه يظهر خط هجوم الأحمر بشكل مختلف.

ولذلك سيكون هدف الأهلي الأول في الانتقالات الشتوية المقبلة هو التعاقد مع مهاجم أجنبي ليتواجد مع وسام أبو علي.

وحتى الآن لم تظهر أي أسماء مرشحة للانضمام للأهلي في يناير لدعم الهجوم. وإن كانت الأخبار تشير إلى أن إدارة الأحمر تبحث عن مهاجم أجنبي يلعب في أوروبا من أجل الانضمام للفريق.

الجناح

لا يزال الأهلي يبحث أيضا عن دعم مركز الجناح خلال يناير المقبل، وذلك لتطوير هجوم الفريق في النصف المتبقي من الموسم وأيضا كأس العالم للأندية 2025.

وتشير الأخبار إلى أن الأهلي يسعى لإنهاء التعاقد مع بيرسي تاو في يناير من أجل إفراغ مكان لاعب أجنبي في قائمة الفريق.

ومن ثم التعاقد مع جناح أجنبي آخر.

وفي حالة خروج بيرسي تاو سيكون الأهلي به 3 لاعبين في مركز الجناح وهم حسين الشحات وطاهر محمد ورضا سليم. والثنائي الأخير لا يشارك بشكل أساسي كثيرا.

ولذلك يسعى الأهلي لضم جناح أجنبي مميز في يناير ليكمل معه الموسم ويكون داعما للفريق في مونديال الأندية.

قلب الدفاع

لا يزال دفاع الأهلي في حاجة لضم مدافع جديد في ظل تواجد الثلاثي رامي ربيعة وياسر إبراهيم وأشرف داري فقط، وخروج يوسف أيمن من حسابات مارسيل كولر.

وقد يدعم الأهلي دفاعه بلاعب محلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في حالة الاستقرار على رحيل يوسف أيمن وعودته إلى ناديه الدحيل القطري.

لاعب الوسط المهاجم

حاول الأهلي كثيرا قبل بداية الموسم الجاري ضم لاعب وسط مهاجم لدعم مركز صانع الألعاب، وكان الهدف هو التونسي محمد علي بن رمضان قبل أن تتوقف المفاوضات، وبعدها يضم الأهلي عمر الساعي لاعب الإسماعيلي.

الأهلي يسعى لدعم مركز لاعب الوسط المهاجم بلاعب يتواجد رفقة إمام عاشور وأفشة، ولكن دعم هذا المركز ليس الأولوية القصوى في يناير.

وفي حالة عدم تدعيم هذا المركز في يناير قد ينتظر الأهلي حتى قبل مونديال الأندية ويحاول دعمه بلاعب أجنبي مميز سواء للاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل، أو لخوض منافسات كأس العالم للأندية فقط.