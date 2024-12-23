الانتقالات الشتوية - ماذا يحتاج برشلونة.. لاعب مطلوب رغم الأزمة المالية

رغم أن برشلونة لا يزال يواجه توابع وضعه الاقتصادي الصعب حتى الآن بالموقف التعاقدي الغريب لنجم وسطه داني أولمو، إلا أن الفريق يبقى مثل جميع الكبار في المنافسة، بحاجة لدعم بعض النقاط في صفوف الفريق.

برشلونة أبعد أندرياس كريستنسن عن قائمة رواتبه المسجلة مؤقتا بسبب غيابه بداعي الإصابة، وبذلك تمكن من تسجيل أولمو، ولكنه الآن بعد عودة المدافع يجد نفسه في موقف حرج سينتهي بفسخ تعاقد أولمو واعتباره لاعبا حرا في يناير إن لم يتمكن من إخلاء المساحة اللازمة.

ولكن على فرضية إنه تمكن من حل أزمة الرواتب والتخلص من كريستنسن مثلا.. فإن هناك العديد من الأولويات التي ينبغي على النادي الكتالوني النظر إليها، بجانب الحفاظ على أولمو بالطبع..

حارس دائم

إصابة مارك أندريه تير شتيجن التي قضت على موسمه مبكرا دفعت برشلونة لإعادة البولندي المخضرم فويتشيك تشيزني من الاعتزال.

ولكن رغم ذلك لا يزال إيناكي بينيا بديل تير شتيجن الأول هو الحارس الأساسي حتى الآن، دون أي ظهور لتشيزني.

ربما حان الوقت للتخلص من تير شتيجن نهائيا والتعاقد مع حارس مستدام، فرغم أن بينيا قدم عدة مباريات جيدة إلا أن الثقة به ليست كبيرة.

ورغم التقارير التي تشير لإمكانية تجديد عقد تشيزني، إلا أن البرتغالي ديوجو كوستا حارس مرمى بورتو يظل على الرادار حتى الآن.

ظهير أيمن

انتشرت تقارير عن رغبة جواو كانسيلو ظهير الهلال الحالي في العودة إلىى البلوجرانا من جديد، بعد أن قضى الموسم الماضي معارا في صفوفه.

وبينما تتناسب طبيعة برشلونة الهجومية مع نقاط قوة كانسيلو، إلا أن التقارير الصحفية استبعدت إتمام هذه الصفقة، نظرا لأن المدير الرياضي ديكو يبحث عن لاعب شاب بمواصفات معينة في هذا المركز.

من ضمن الأسماء المطروحة مارك بوبيل لاعب ألميريا البالغ من العمر 21 عاما والذي تنطبق عليه مواصفات ديكو، وأرناو مارتينيز -21 عاما- لاعب جيرونا، والذي ينطبق عليه الأمر ذاته.

ولكن لا يبدو التعاقد مع أي منهما أمر سهل في يناير بصرف النظر عن الوضع المالي للنادي الكتالوني.

فرصة للتوفير؟

برشلونة لديه وفرة كبرى في لاعبي الوسط، بوجود بيدري وجافي وداني أولمو -حتى الآن- ومعهم مارك كاسادو وفيرمين لوبيز وبابلو توري.

على الجانب الآخر يستمر تهميش فرينكي دي يونج منذ بداية الموسم، حيث لم يعد من الخيارات الرئيسية المطروحة، مما يترك عمق وسط برشلونة وتحديدا الدفاعي في مهب الريح بصورة نسبية.

ولكن إن تمكن برشلونة من إزاحة راتب دي يونج عن كاهله رفقة راتب كريستينسن، فقد يتمكن النادي الكتالوني من الحفاظ على أولمو، ولكن سيبقى العمق تحديدا الدفاعي في الوسط بلا أمان، خصوصا مع استحالة تعاقد برشلونة مع مارتن زوبيمندي مثلا في الوقت الراهن.

مهاجم

ربما يبدو الوصف مفاجئا في وجود هداف الدوري الحالي وهداف بايرن ميونيخ الأسطوري روبرت ليفاندوفسكي..

ولكن بعض المستويات التي يقدمها من ناحية، وصعوبات تلاحم الجدول من ناحية أخرى، وسهولة تأثر برشلونة بفقد العناصر الهامة مثل لامين يامال، كلها عوامل تشير إلى ضرورة وجود مهاجم آخر يحمل العبء مع البولندي.

التقارير تشير بالفعل إلى كريستوفر نكونكو لاعب تشيلسي الذي لم تسمح له الإصابات بقضاء فترة جيدة حتى الآن.

على الجانب الآخر يظل اسم مثل فيكتور جيوكيريس مهاجم سبورتينج لشبونة مرهونا بتوفير المال أولا، وبسوق صيفية ثانيا.