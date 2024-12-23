طارق مجدي حكما لمباراة طلائع الجيش والزمالك
الإثنين، 23 ديسمبر 2024 - 22:09
كتب : FilGoal
أعلنت لجنة الحكام تعيين طارق مجدي حكما لمباراة طلائع الجيش والزمالك في الدوري.
ويلعب طلائع الجيش ضد الزمالك في الجولة السادسة للدوري المصري غدا الثلاثاء، في المباراة التي تقام على استاد الكلية الحربية.
ويدير طارق مجدي المباراة ويعاونه كل من يوسف البساطي وخالد السيد، وحسني سلطان حكما رابعا.
والثنائي وائل فرحان ومحمد عزازي للفيديو.
وسبق وأدار طارق مجدي مباراة الزمالك وسموحة وفاز بها الزمالك 2-0، كما أدار مباراة طلائع الجيش والمصري وخسرها الطلائع 2-0.
أما مباراة زد وإنبي يديريها محمود ناصف، ويعاونه كل من أحمد الفار ومحمد مصطفى إسماعيل، والسيد منير حكما رابعا.
والثنائي السيد شعبان وعمرو رمضان للفيديو.
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