لاجازيتا: ينتظر موقف ريال مدريد.. إنتر يرغب في التعاقد مع نيكو باز
الإثنين، 23 ديسمبر 2024 - 21:21
كتب : FilGoal
كشفت صحيفة لاجازيتا ديلو سبور الإيطالية عن وجود رغبة داخل إنتر في التعاقد مع نيكو باز لاعب كومو.
ولفت باز الأنظار خلال موسمه الأول في الدوري الإيطالي بعد ظهوره بمستوى رائع حتى الآن.
ويتلقي إنتر مع كومو بعد قليل في الدوري الإيطالي.
وانضم باز لكومو في بداية الموسم الحالي قادما من ريال مدريد مع وجود بند يتيح للفريق الإسباني إعادة التعاقد معه أو الحصول على نصف قيمة بيعه.
وينتظر إنتر موقف ريال مدريد من تفعيل بند إعادة التعاقد معه قبل التحرك للتعاقد مع اللاعب.
وكان باظ قد لعب أكثر من مباراة مع الفريق الأول لريال مدريد بالموسم الماضي وقدم أداء جيد قبل أن يرحل نحو كومو في بداية الموسم الحالي.
لاعب الوسط صاحب الـ 20 عاما لعب 15 مباراة بقميص كومو حتى الآن وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة 4 أهداف.
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