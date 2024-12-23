تشكيل إنتر – لاوتارو وتورام يقودان الهجوم ضد كومو

أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لـ إنتر تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة منافسه كومو.

وسيلاقي إنتر خصمه كومو بعد قليل في الجولة 17 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ويدخل إنتر بالثنائية الهجومية الذي يعتمد عليه دائما لاوتارو مارتينيز وماركوس تورام.

بالإضافة إلى مشاركة يان بيسيك في المنتصف في تشكيل ثلاثي دفاعي بعدما كان دائم اللعب على الجهة اليمنى.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: أليساندرو باستوني – يان بيسيك – كارلوس أوجوستو

خط الوسط: دينزل دومفريس – نيكولو باريلا – هاكان تشالهان أوجلو – هنريك مخيتاريان – فيديريكو ديماركو

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز – ماركوس تورام

ويحتل إنتر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 34 نقطة، بينما يأتي كومو الذي يقوده سيسك فابريجاس في المركز الـ16 برصيد 15 نقطة.