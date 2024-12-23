سكاي: نيكو ويليامز يدخل ضمن أهداف بايرن ميونيخ

كشف فلوريان بليتنبرج الصحفي بشبكة سكاي سبورت إيطاليا عن وجود رغبة داخل بايرن ميونيخ في التعاقد مع نيكو ويليامز لاعب أتلتيك بلباو.

ماكس إبيرل المدير الرياضي للفريق يرى ضرورة تدعيمه خلال الصيف المقبل ولذلك يراقب النادي حاليا وضعية ويليامز كأحد المرشحين لتدعيم مركز الجناح.

ويرغب بايرن في التعاقد مع جناح أو اثنين خلال الصيف المقبل ولكن ينتظر النادي تأكيد وضعية كل من بريان ساراجوزا وسيرجي جنابي وليروي ساني وكينجسلي كومان.

صفقة ويليامز قد تكلف من 50 إلى 60 مليون يورو وهو مبلغ يراه النادي مناسبا لقدراته المالية.

وكان ويليامز قد تألق في بطولة يورو 2024 في الصيف الماضي وأسهم في تتويج إسبانيا باللقب.

وكان صاحب الـ 22 عاما هدفا رئيسيا لبرشلونة ولكن الصفقة لم تتم بسبب رغبة ناديه في الاحتفاظ به خلال الموسم الحالي.

وشارك ويليامز منذ بداية الموسم في 23 مباراة وخلالها سجل هدفين وصنع 5 أهداف.