خبر في الجول - بيراميدز يستعد لتجديد عقد الشناوي والكرتي

يواصل نادي بيراميدز العمل على تجديد عقود لاعبيه.

وعلم FilGoal.com أن بيراميدز يستعد لتجديد عقد الثنائي أحمد الشناوي ووليد الكرتي خلال الأيام المقبلة.

ويخطط النادي لعقد جلسة مع اللاعبين خلال الأيام المقبلة لحسم مسألة التجديد.

وينتهي عقد الثنائي في صيف 2025.

كما علم FilGoal.com في وقت سابق أن بيراميدز توصل لاتفاق مع المغربي محمد الشيبي لتجديد عقده.

وانضم الكرتي إلى بيراميدز قادما من الوداد في آخر أيام سوق انتقالات صيف 2021.

اللاعب من مواليد ٢٣ يوليو عام ١٩٩٤ وحقق مع الوداد الدوري المغربي ٤ مرات، بجانب لقب لدوري أبطال أفريقيا ولقب آخر للسوبر الإفريقي.

الكرتي لعب مع نادي الوداد منذ 2013 وحتى 2021، بعدما انضم له قادما من أوليمبك خريبكة.

أما الشناوي فيلعب في بيراميدز منذ انتقاله من الزمالك في 2018.

وسبق للحارس تمثيل المصري والأبيض فقط.