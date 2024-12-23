يقطع الطريق على سيتي؟ مدير سوسيداد: لا أتوقع رحيل زوبيميندي في يناير

لا يتوقع روبرتو أولابي المدير الرياضي لنادي ريال سوسيداد رحيل مارتن زوبيميندي لاعب الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال أولابي لصحيفة ماركا: "زوبيميندي لديه شرط جزائي في عقده، لكن اللاعب هو من يقرر دائما، أظهر مدى التزامه بمشروعنا".

وأتم "حتى الآن رأينا كيف يتصرف تجاه العروض، لا أتوقع أي مخاوف في يناير لرحيله".

وحسب موقع ريليفو في وقت سابق، فإن ليفربول كان قد قرر دفع الشرط الجزائي الخاص باللاعب الإسباني والبالغ 60 مليون يورو.

بالإضافة إلى أن مانشستر سيتي يريد تعويض إصابة رودري بالتعاقد مع زوبيميندي حسب التقارير الصحفية.

وكشف زوبيميندي من قبل عن سبب رفضه الانتقال إلى ليفربول قائلا لصحيفة دياريو فاسكو: "عرض ليفربول فاجأني، كنت في إجازة وكان الوقت غير مريح بالنسبة لي".

وأضاف "قيمت الإيجابيات والسلبيات وتوصلت أن أفضل قرار هو البقاء، أنا لا أؤمن بأن الفرص تأتي مرة واحدة في العمر".

وأكمل "إذا كنت جيدا وتريد تحقيق شيء ما، فستأتي إليك العديد من الفرص، لست بحاجة إلى الاندفاع".

وشدد "نظرت إلى تطوري الشخصي ومشروع النادي وبقيت لأنني كنت أعلم أن هذا الموسم سيكون مهما بالنسبة لي في الفريق، ولا يزال أمامي أهداف لأحققها مع ريال سوسيداد".

وأنهى حديثه قائلا: "القرار لم يكن بهذه الصعوبة، كانت هناك أسباب كثيرة وراء قراري، لكني كنت أنانيا وفكرت في الأفضل بالنسبة لي وهو البقاء".

ولم يلعب زوبيميندي في أي فريق آخر طوال مسيرته الكروية.

وسبق وأن رفض الانضمام إلى أرسنال وبايرن ميونيخ في الأعوام السابقة.