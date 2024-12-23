يقطع الطريق على سيتي؟ مدير سوسيداد: لا أتوقع رحيل زوبيميندي في يناير

الإثنين، 23 ديسمبر 2024 - 20:11

كتب : FilGoal

مارتين زوبيميندي

لا يتوقع روبرتو أولابي المدير الرياضي لنادي ريال سوسيداد رحيل مارتن زوبيميندي لاعب الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال أولابي لصحيفة ماركا: "زوبيميندي لديه شرط جزائي في عقده، لكن اللاعب هو من يقرر دائما، أظهر مدى التزامه بمشروعنا".

وأتم "حتى الآن رأينا كيف يتصرف تجاه العروض، لا أتوقع أي مخاوف في يناير لرحيله".

أخبار متعلقة:
زوبيميندي: لهذا السبب رفضت عرض ليفربول التشيرينجيتو: ريال مدريد يخطط لضم زوبيميندي زوبيميندي: أرغب في الاستمرار مع سوسيداد.. وتشابي ألونسو مرجعي يريد أن يكون رمزا لناديه.. ريليفو: زوبيميندي يرفض الانتقال لـ ليفربول

وحسب موقع ريليفو في وقت سابق، فإن ليفربول كان قد قرر دفع الشرط الجزائي الخاص باللاعب الإسباني والبالغ 60 مليون يورو.

بالإضافة إلى أن مانشستر سيتي يريد تعويض إصابة رودري بالتعاقد مع زوبيميندي حسب التقارير الصحفية.

وكشف زوبيميندي من قبل عن سبب رفضه الانتقال إلى ليفربول قائلا لصحيفة دياريو فاسكو: "عرض ليفربول فاجأني، كنت في إجازة وكان الوقت غير مريح بالنسبة لي".

وأضاف "قيمت الإيجابيات والسلبيات وتوصلت أن أفضل قرار هو البقاء، أنا لا أؤمن بأن الفرص تأتي مرة واحدة في العمر".

وأكمل "إذا كنت جيدا وتريد تحقيق شيء ما، فستأتي إليك العديد من الفرص، لست بحاجة إلى الاندفاع".

وشدد "نظرت إلى تطوري الشخصي ومشروع النادي وبقيت لأنني كنت أعلم أن هذا الموسم سيكون مهما بالنسبة لي في الفريق، ولا يزال أمامي أهداف لأحققها مع ريال سوسيداد".

وأنهى حديثه قائلا: "القرار لم يكن بهذه الصعوبة، كانت هناك أسباب كثيرة وراء قراري، لكني كنت أنانيا وفكرت في الأفضل بالنسبة لي وهو البقاء".

ولم يلعب زوبيميندي في أي فريق آخر طوال مسيرته الكروية.

وسبق وأن رفض الانضمام إلى أرسنال وبايرن ميونيخ في الأعوام السابقة.

ليفربول الدوري الإسباني ريال سوسيداد مارتن زوبيميندي
نرشح لكم
لاجازيتا: ينتظر موقف ريال مدريد.. إنتر يرغب في التعاقد مع نيكو باز تشكيل إنتر – لاوتارو وتورام يقودان الهجوم ضد كومو سون: استقبال 6 أهداف من ليفربول مؤلم.. وهناك أسباب لتصدره الدوري سكاي: نيكو ويليامز يدخل ضمن أهداف بايرن ميونيخ ريكورد: سبورتنج لشبونة يقرر إقالة مدربه لسوء النتائج فاران يحضر مباراة فريق طفولته بين الجماهير متسللا خبر في الجول - بيراميدز يجدد عقد الشيبي.. والكشف عن المدة فان دايك يتحدث عن مستجدات تجديد عقده
أخر الأخبار
لاجازيتا: ينتظر موقف ريال مدريد.. إنتر يرغب في التعاقد مع نيكو باز 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل إنتر – لاوتارو وتورام يقودان الهجوم ضد كومو 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
سون: استقبال 6 أهداف من ليفربول مؤلم.. وهناك أسباب لتصدره الدوري ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر سلة نهائي المرتبط – الأهلي (35)-(41) الاتحاد.. نهاية الشوط الأول ساعة | كرة سلة
سكاي: نيكو ويليامز يدخل ضمن أهداف بايرن ميونيخ ساعة | ميركاتو
خبر في الجول - بيراميدز يستعد لتجديد عقد الشناوي والكرتي ساعة | الكرة المصرية
يقطع الطريق على سيتي؟ مدير سوسيداد: لا أتوقع رحيل زوبيميندي في يناير ساعة | الكرة الأوروبية
سلة – شباب الأهلي يهزم الاتحاد في أولى مباريات نهائي الدوري المرتبط ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يوضح حقيقة إصابة عمر كمال في بيان رسمي 2 الشرق الأوسط: الفتح يحسم أولى صفقاته الشتوية مقابل 6 ملايين يورو سنويا 3 الأول في تاريخ الدوري الإنجليزي.. رقم قياسي جديد لـ صلاح قبل أعياد الميلاد 4 بيسيرو: الأهلي لديه حظوظ للتأهل في كأس العالم.. وأعدكم بقدومي إلى القاهرة بمفاجأة