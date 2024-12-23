سلة – شباب الأهلي يهزم الاتحاد في أولى مباريات نهائي الدوري المرتبط

فاز فريق الشباب لكرة السلة في الأهلي على الاتحاد السكندري بنتيجة 55-52 في أولى مباريات نهائي الدوري المرتبط.

وتفوق الاتحاد في الشوط الأول على الأهلي بنتيجة 31-28، قبل أن يعود الأحمر في الشوط الثاني وينهي المباراة لصالحه.

وتقام مباراة الفريق الأول بين الأهلي والاتحاد بعد دقائق من انتهاء لقاء الشباب على استاد القاهرة أيضا.

وتقام مباريات النهائي على صالة استاد القاهرة.

وتُلعب مباراتي الذهاب لفريقي المرتبط والرجال يوم 23 ديسمبر الجاري.

بينما الإياب على نفس الصالة يوم 25 من الشهر نفسه.

وكان الأهلي قد توج بلقب آخر أربع نسخ أقيمت من بطولة دوري المرتبط.

وتحتسب مباريات فريق المرتبط بنقطتين بينما الكبار بـ 3 نقاط.

وحال فاز كل فريق بمباراة في المرتبط وأخرى في الكبار وخسارة المواجهة الأخرى يتم اللجوء لمباراة فاصلة لكن على مستوى الكبار فقط.