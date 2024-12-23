ريكورد: سبورتنج لشبونة يقرر إقالة مدربه لسوء النتائج

الإثنين، 23 ديسمبر 2024 - 19:43

كتب : FilGoal

جواو بيريرا

قرر نادي سبورتنج لشبونة إقالة مدربه جواو بيريرا بسبب تراجع نتائج الفريق على كافة المستويات في الفترة الماضية.

وذكرت صحيفة "ريكورد" البرتغالي أن سبورتنج قرر إقالة بيريرا والذي تم تعيينه كمدرب للفريق خلفا لـ روبن أموريم الذي رحل لتدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأن المدرب سيرحل عن الفريق بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، ولن يكون هو مدرب سبورتنج لشبونة في كلاسيكو البرتغال يوم الأحد المقبل ضد بنفيكا.

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كذلك لن يظهر بيريرا مرة أخرى في تدريبات لشبونة وذلك لحصول الفريق على إجازة في الوقت الحالي، وعند العودة للتدريبات يوم 26 ديسمبر الجاري لن يتواجد مع الفريق.

وقاد بيريرا لشبونة في 8 مباريات حقق خلالها 3 انتصارات فقط.

ويتصدر لشبونة ترتيب الدوري البرتغالي برصيد 37 نقطة بالتساوي مع بورتو صاحب المركز الثاني.

بينما يأتي بنفيكا في المركز الثالث برصيد 35 نقطة ويتبقى له مباراة مؤجلة.

سبورتنج لشبونة الدوري البرتغالي جواو بيريرا
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