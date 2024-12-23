خبر في الجول – الإسماعيلي يتواصل مع بن خماسة لتقسيط غرامته

الإثنين، 23 ديسمبر 2024 - 19:39

كتب : عمرو نبيل

الإسماعيلي - محمد بن خماسة

تواصل نادي الإسماعيلي مع محمد بن خماسة لاعبه السابق لتقسيط مبلغ غرامته.

وحسبما علم FilGoal.com فإن تواصل الإسماعيلي مع محمد بن خماسة لتقسيط غرامته البالغة 410 ألف دولار وينتظر رد اللاعب لعدم تعرض النادي لفترة إيقاف قيد جديدة.

ونجح الإسماعيلي من قبل في تخفيض عقوبة اللاعب الجزائري بعد قرار من المحكمة الرياضية (كاس).

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وتم تخفيض عقوبة بن خماسة لتصبح 373 ألف دولار بدلا من مليون و900 ألف دولار.

وأصبح المبلغ 410 ألف دولار الآن بقيمة الفائدة المضافة.

وكان الإسماعيلي قد استأنف في 19 سبتمبر 2023 ضد القرار الصادر من غرفة تسوية المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتاريخ 20 يوليو 2023.

وانضم بن خماسة في صفقة انتقال حر لصفوف الإسماعيلي موسم 2022-21 وشارك في 8 مباريات دون أن يسجل أو يصنع.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 5 نقاط.

ويلاقي الدراويش منافسه حرس الحدود في المباراة التي ستجمعهما في الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري المصري.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الأربعاء المقبل.

الإسماعيلي حرس الحدود الدوري المصري محمد بن خماسة
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