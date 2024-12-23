نادي الشمال يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي مع بونجاح

الإثنين، 23 ديسمبر 2024 - 19:13

كتب : حامد وجدي أحمد الخولي

بغداد بونجاح

نفى طه المهيزع المسؤول الإعلامي لنادي الشمال القطري ما تردد عن مفاوضات الأهلي لضم المهاجم الجزائري بغداد بونجاح.

وقال المهيزع في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "لم يحدث حتى الآن أي تواصل مع بغداد بونجاح أو نادي الشمال بشكل رسمي من جانب الأهلي. النادي لا يزال بحاجة للاعب في الدوري المحلي".

وأوضح "اللاعب يتواجد الآن في باريس لقضاء العطلة".

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وانتقل بونجاح في الصيف الماضي إللا الشمال القطري لمدة موسمين حتى 2026 في صفقة انتقال حر.

واحتل الشمال المركز التاسع برصيد 25 نقطة في ترتيب الدوري القطري الموسم المنقضي.

ويحتل المركز الخامس في الموسم الحالي برصيد 16 نقطة.

ورحل بونجاح عن السد القطري بنهاية الموسم المنقضي بعد 9 سنوات قضاها بقميص بطل الدوري القطري.

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