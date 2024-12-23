فاران يحضر مباراة فريق طفولته بين الجماهير متسللا

الإثنين، 23 ديسمبر 2024 - 18:52

كتب : FilGoal

رافاييل فاران

لم يمنع شغف رافاييل فاران لاعب ريال مدريد السابق والمعتزل تجاه لانس فريق طفولته من حضور مباراة له.

وحضر المدافع الفرنسي مباراة لانس ضد باريس سان جيرمان في المباراة التي جمعتهما في دور الـ64 من كأس فرنسا.

ونشر فاران صورته أثناء حضوره وسط الجماهير كاتبا "العودة إلى الجذور، لا تحاول الشرح، فلا يمكن الفهم".

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وأتم "أحب كرة القدم والعواطف التي ترتبط بها، هذا هو ما يدور حوله كل شيء".

وبدأ فاران مسيرته الكروية في لانس عام 2002 وتدرج في الفئات السنية حتى لعب للفريق الأول ورحل إلى ريال مدريد في 2011 تحت قيادة جوزيه مورينيو.

وانتقل فاران إلى ريال مدريد وقتها مقابل 11 مليون يورو.

وكان فاران قد أعلن اعتزال كرة القدم بعد خوضه مباراة واحدة برفقة كومو في بداية الموسم الحالي.

وعين النادي الإيطالي فاران في مجلس الإدارة.

وأشار النادي في وقت سابق خلال بيان إلى أن فاران سيقوم بالمساعدة في تطوير قطاع الشباب في كومو.

وكان فاران قد انضم إلى النادي في صفقة انتقال مجانية بعد انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد في نهاية يونيو.

رافاييل فاران الدوري الفرنسي لانس كومو
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