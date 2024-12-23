خبر في الجول - بيراميدز يجدد عقد الشيبي.. والكشف عن المدة

الإثنين، 23 ديسمبر 2024 - 18:34

كتب : حامد وجدي

محمد الشيبي - بيراميدز

توصل نادي بيراميدز لاتفاق مع ظهيره المغربي محمد الشيبي لتجديد عقده.

محمد الشيبي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وعلم FilGoal.com أن بيراميدز اتفق مع الشيبي على تجديد تعاقده لمدة 3 سنوات، بالإضافة لخيار التمديد لعام إضافي.

وكان تعاقد الشيبي مع بيراميدز ينتهي بنهاية الموسم الحالي مع وجود بند يتيح للنادي تمديده لموسم إضافي.

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صاحب الـ 31 عاما يلعب بصفوف بيراميدز منذ عام 2022 بعد انضمامه من الفتح الرباطي.

ولعب الشيبي مع بيرامديز منذ الانضمام للفريق قي 90 مباراة وتمكن من تسجيل 4 أهداف وصنع 17 آخرين وأسهم في تتويجه بكأس مصر بالموسم الماضي.

وتعادل بيراميدز في مباراته الأخيرة مع الإسماعيلي بهدف لكل فريق في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل بيراميدز حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 8 نقاط وبفارق 3 نقاط عن المصري صاحب الصدارة.

كما يحتل بيراميدز المركز الثاني في مجموعته بدوري أبطال إفريقيا برصيد 4 نقاط بفارق 3 نقاط عن الترجي صاحب الصدارة.

محمد الشيبي بيراميدز الدوري المصري
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