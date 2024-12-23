فان دايك يتحدث عن مستجدات تجديد عقده

تحدث فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول عن المستجدات بشأن تجديد عقده.

وينتهي تعاقد فان دايك مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع بداية من شهر يناير لأي فريق بشكل مجاني.

وقال اللاعب الهولندي لصحيفة ديلي ستار: "ليس هناك موعد نهائي على الإطلاق لتجديد العقد، سنرى ما سيحدث في المستقبل، لكن لا يوجد جديد بشأن عقدي".

ولم يتم التوصل لاتفاق نهائي حتى الآن بين فان دايك وإدارة ليفربول لتجديد العقد.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة ويبتعد بفارق 4 نقاط عن تشيلسي الوصيف.

ولعب ليفربول مباراة أقل بسبب تأجيل اللقاء ضد إيفرتون.

وكان الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول قد أعطى نفس الإجابة بشأن تحديثات عقده وقال: "لا يوجد جديد".

ويبدو أن إدارة ليفربول لم تدخل في مفاوضات حاسمة مع الثنائي الهام في الفريق حتى الآن.

وكان صلاح قد أكد من قبل عدم تفاوض إدارة ناديه معه حتى الآن لتجديد العقد.