جوزيه مورينيو يجري عملية جراحية

الإثنين، 23 ديسمبر 2024 - 18:14

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو مدرب فنربشخة

أعلن نادي فنربخشة خضوع مدربه جوزيه مورينيو لعملية جراحية.

وأجرى المدرب عملية جراحية في المرارة بمسقط رأسه في البرتغال.

وأشار فنربخشة إلى أن مورينيو أصبح بحالة صحية جيدة حاليا بعد الخضوع للجراحة.

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صاحب الـ 61 عاما يتولى تدريب فنربخشة منذ بداية الموسم الحالي بعد رحيله عن تدريب روما.

ولعب فنرخبشة مع مورينيو حتى الآن 26 مباراة وخلالها نجح الفريق في تحقيق الفوز ب 15 مباراة وتعادل في 6 وخسر 5.

ويحتل فنربخشة حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 36 نقطة وبفارق 8 نقاط عن جالاتاسراي صاحب الصدارة.

وسيعلب فنربخشة مباراته المقبلة ضد هاتاي سبور بالدوري التركي يوم 5 يناير المقبل.

ولم يعلن النادي ما إذا كان مورينيو سيغيب عن قيادة الفريق في أي مباراة أخرى بعد الجراحة أو سيتواجد من المباراة المقبلة بشكل طبيعي.

جوزيه مورينيو الدوري التركي فنربخشة
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