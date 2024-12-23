سبورت: كانسيلو يريد العودة إلى برشلونة بأي ثمن ولكن

كشفت تقارير صحفية عن سعي جواو كانسيلو ظهير الهلال السعودي للعودة إلى برشلونة من جديد.

وبحسب صحيفة سبورت الكتالونية، فإن كانسيلو مستعد لفعل أي شيء من أجل العودة الى برشلونة.

وأوضح الصحفي لويس ميجيل سانز إن اللاعب يدرك أن برشلونة أفضل بيئة لإظهار مستواه بشكل جيد، وأنه تواصل مع عدد من اللاعبين في غرفة ملابس برشلونة بالفعل.

ولكن على الجانب الآخر كشفت سبورت إن عودته تعتبر شبه مستحيلة في الوقت الحالي.

يأتي ذلك لأن المدير الرياضي ديكو يستهدف ضم لاعب شاب في مركز الظهير الأيمن.

وانتقل كانسيلو إلى الهلال قادما من مانشستر سيتي في الصيف الماضي بعد نهاية إعارته مع برشلونة، التي دامت طوال الموسم الماضي.

كانسيلو انضم إلى مانشستر سيتي في عام 2019 ولكنه أعير في آخر موسم ونصف إلى كل من بايرن ميونيخ وبرشلونة.

ولعب كانسيلو 42 مباراة بقميص برشلونة في الموسم الماضي وخلاله سجل 4 أهداف وصنع 5.